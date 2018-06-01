Линия люксовой косметики от Valentino

Итальянский дом моды объединится с компанией L’Oreal, чтобы запустить совместную косметическую линию.

На официальных страничках в социальных сетях обе компании сообщили о грядущем сотрудничестве. Косметический гигант L’Oreal и итальянский дом моды Valentino объединились, чтобы выпустить новую линию люксовой косметики. Кроме того, коллаборация поработает над серией ароматов. Первые продукты увидят свет уже в начале 2019 года.