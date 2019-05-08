Линия парфюма Карин Ройтфельд уже в продаже

Стилистка, основательница CR Fashion Book и консультантка Karl Lagerfeld выпустила коллекцию гендерно-нейтральных ароматов.

Как и обещала ранее, Карин Ройтфельд запустила собственную парфюмерную линию. В дебютную коллекцию 7 Lovers вошло семь гендерно-нейтральных ароматов, вдохновленных известными персонами, локациями и близкими Карин. О новинках она рассказала: «Для меня было важно запустить коллекцию полностью самостоятельно. Я благодарна множеству престижных парфюмерных домов и инвесторов, которые предложили оказать мне финансовую поддержку. Но поскольку этот проект был очень особенным и личным, я отказалась от всех предложений. Это не связано с деньгами, речь идет о страсти и моем наследии».

Ароматы уже поступили в продажу и доступны на онлайн-платформе Net-a-Porter, а также на официальном сайте Карин. Цена флакона объемом 90 мл – 285 долларов.