Вход
ADV
Интересно
Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) (47)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Линия парфюма Карин Ройтфельд уже в продаже

  • 52
  • 0
  • 08 Мая 201917:31
Сюжеты: Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

Стилистка, основательница CR Fashion Book и консультантка Karl Lagerfeld выпустила коллекцию гендерно-нейтральных ароматов.

Как и обещала ранее, Карин Ройтфельд запустила собственную парфюмерную линию. В дебютную коллекцию 7 Lovers вошло семь гендерно-нейтральных ароматов, вдохновленных известными персонами, локациями и близкими Карин. О новинках она рассказала: «Для меня было важно запустить коллекцию полностью самостоятельно. Я благодарна множеству престижных парфюмерных домов и инвесторов, которые предложили оказать мне финансовую поддержку. Но поскольку этот проект был очень особенным и личным, я отказалась от всех предложений. Это не связано с деньгами, речь идет о страсти и моем наследии».

Ароматы уже поступили в продажу и доступны на онлайн-платформе Net-a-Porter, а также на официальном сайте Карин. Цена флакона объемом 90 мл – 285 долларов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru