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Артем Кузелев

Линия высокого ювелирного искусства от Giorgio Armani

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  • 28 Марта 201911:29
Сюжеты: Armani

Джорджио Армани решил расширить ассортимент своего дома и анонсировал запуск новой ювелирной линии.

Дом Giorgio Armani растет за счет запуска линии высокого ювелирного искусства. Анонсируя дебютную коллекцию, сам Армани сообщил: «Я считаю, что сегодня растет интерес к ремесленным техникам и ручному труду, к заботливо сделанным долговечным вещам. Мне кажется, пришло время дополнить кутюрную линию ювелирной». В данный момент изделия из дебютной коллекции демонстрируются в нью-йоркском флагмане марки, а затем отправятся с презентацией в Токио, Париж и Милан.

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