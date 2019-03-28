Линия высокого ювелирного искусства от Giorgio Armani

Джорджио Армани решил расширить ассортимент своего дома и анонсировал запуск новой ювелирной линии.

Дом Giorgio Armani растет за счет запуска линии высокого ювелирного искусства. Анонсируя дебютную коллекцию, сам Армани сообщил: «Я считаю, что сегодня растет интерес к ремесленным техникам и ручному труду, к заботливо сделанным долговечным вещам. Мне кажется, пришло время дополнить кутюрную линию ювелирной». В данный момент изделия из дебютной коллекции демонстрируются в нью-йоркском флагмане марки, а затем отправятся с презентацией в Токио, Париж и Милан.