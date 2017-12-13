Линия высокого ювелирного искусства от Gucci

Итальянский дом моды объявил о запуске собственной коллекции высокого ювелирного искусства.

На днях креативный директор Gucci Алессандро Микеле представил первую ювелирную коллекцию, созданную для итальянского дома моды. Дебютное собрание составили 25 украшений: браслеты, колье, серьги и кольца в форме цветов и животных выполнены из 18-каратного золота и украшенные бриллиантами, опалами, аквамаринами, родолитами и другими камнями.

Отдельно сообщается, что для постоянных клиентов дома линия высокого ювелирного искусства была доступна еще летом. Теперь же изящные украшения может приобрести любой по цене от 17 900 до 83 500 долларов.