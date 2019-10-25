Линия высокой парфюмерии появилась у Versace

Кутюрное направление Atelier Versace можно поздравить с пополнением: дом запустил новую коллекцию ароматов.

Итальянский дом моды анонсировал ранее запуск линии высокой парфюмерии и, наконец-то, представил новинки. В линейку, продолжающую кутюрную линию Atelier Versace, вошло шесть ароматов в духе унисекс. В основе каждого – один доминирующий ингредиент – цитрусовые, инжир, роза, индийский жасмин, сандал и ваниль. Каждый парфюм выпущен во флаконе объемом 100 мл и стоит 345 евро. Пока что новинки появились в магазинах дома в Милане, Лондоне, Париже, Барселоне, Мюнхене и сети Harrods.