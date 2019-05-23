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Артем Кузелев

Лионель Месси дебютирует в роли дизайнера

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  • 23 Мая 201911:38

Знаменитый футболист объявил, что запускает собственную линейку одежды.

Уже этим летом будет запущена новая линейка одежды Лионеля Месси. Футболист заручился поддержкой компании MGO и ее главного креативного директора Джинни Хилфигер, сестра Томми Хилфигера. Коллаборация обещает, что мужская линейка будет работать в спортивном стиле, но с уклоном в люкс. Приобрести первые вещи можно будет с июля в онлайн-магазине The Messi Store, который будет запущен к тому времени. Полный запуск марки намечен на август этого года.

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