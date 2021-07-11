Липофилинг лица или все про омоложение жиром в вопросах и ответах

В перечне эффективных малоинвазивных процедур появилась новинка – липофилинг лица. Данная процедура позволяет максимально деликатно и естественно скорректировать черты лица и добиться выраженного эффекта омоложения. Неудивительно, что липофилинг быстро набирает популярность и вместе с тем вызывает массу вопросов.

В чём уникальность липофилинга?

Суть процедуры – трансплантация собственной жировой ткани пациента в те зоны, которые требуют восстановления объема. Собственная жировая ткань обеспечивает не только коррекцию, но и омоложение окружающих тканей. Данный процесс возможен за счёт работы жировых клеток, иначе говоря структуры и состава адипоцитов. На практике это означает получение максимального результата с минимальным риском.

В чём преимущество липофилинга?

Пролонгированное омоложение и естественная коррекция внешности

Минимальный риск аллергии или отторжения филлера, ведь в качестве трансплантанта используются собственные ткани организма

Деликатность и малотравматичность

Возможность использования большего объема филлера, и коррекции обширных зон без утяжеления и отека, как в случае с гиалуроновой кислотой



Кто проводит процедуру липофилинга лица?

Процедуру проводит Гришкян Давид Рубенович – сертифицированный пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Общества Пластических Реконструктивных и Эстетических Хирургов России. Он также является членом Американской академии лицевой и реконструктивной хирургии (AAFPRS), действительным членом Европейского общества ринологов (ERS).

Как автор собственной методики волюметрической коррекции лица, Давид Рубенович уже более 11 лет проводит операции липофилинга, занимаясь этой темой как учёный и практик. Он сделал более 80 докладов по теме «липофилинг» на международных научных конгрессах и симпозиумах, является международным консультантом, публикует свои работы в научных журналах.

Instagram https://www.instagram.com/david_grishkyan/

Что именно можно скорректировать липофилингом?

В качестве самостоятельной процедуры липофилинг является отличной альтернативой филлерам. Он обеспечивает эффект омоложения, при этом даёт пожизненный эффект.

Также липофилинг может быть скомбинирован с другими процедурами и манипуляциями. Ведь при проведении пластических операций часто необходимо «добавить объём» в области лица, кистей рук, век, и груди. Кроме того процедура «наножир» омолаживает кожу как настоящая фабрика стволовых клеток в вашем собственном организме.

Липофилинг отлично себя зарекомендовал при решении таких эстетических задач как:

Контурная пластика лица

Омоложение кожи

Увеличение груди

Удаление рубцов

Омоложение шеи и декольте

Коррекция носослёзной борозды, верхних и нижних век, носогубных складок

Увеличение губ

Омоложение тыльной поверхности кистей рук, голеней и ягодиц

Как проходит процедура липофилинга?

Процедура выполняется под общим наркозом. Весь процесс занимает 30-60 минут и состоит из 4 этапов.

1 этап. Обезболивание той зоны, откуда будут забирать жировую ткань. Инфильтрация этой зоны – с целью разрыхления жировой ткани и уменьшения её плотности.

2 этап. Забор жира методом липосакции (методика липофилинга позволяет получить аутотрансплантат минимального размера, который имеет максимальные шансы для полного приживления). В жировой ткани выделяют наиболее жизнеспособные клетки – для этого ткань центрифугируют, фильтруют и обрабатывают для увеличения последующей васкуляризации. В некоторых случаях трансплантат дополнительно насыщают тромбоцитарной массой, полученной из крови пациента (PRP-масса).

3 этап. Введение жирового аутотрасплантатата через небольшие отверстия с помощью одноразовой тупой микроканюли. Размер микроканюли (не более 0,8 мм по внешнему диаметру) позволяет минимизировать повреждения тканей и сосудов. Комбинированное распределение жира происходит на разных слоях, что позволяет одновременно заполнить глубинные пустоты и не создавать излишнего поверхностного объёма.

Швы после липофилинга не накладываются, для закрытия отверстия используют стрипы телесного цвета, которые не мешают сразу оценить результат.

Последовательность действий на каждом этапе чётко определена автором методики Давидом Гришкяном.

Откуда берут жир для липофилинга?

В организме есть зоны, которые можно назвать «жировыми ловушками». Это внутренняя и наружная поверхность бедра, колени, живот. Также жир можно взять из тех зон, которые пациент хочет откорректировать.

Какие гарантии даёт врач?

Врач гарантирует:

Выраженный и естественный омоаживающий эффект

Естественную ровную кожу, отсутствие в тканях комков и уплотнений

Высокую степень приживаемости жира

Пожизненный результат



Есть ли противопоказания у липофилинга?

Есть ряд противопоказаний общего характера, они стандартны. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекционные заболевания, острые и хронические патологии соединительной ткани, сахарный диабет, онкологические и психические заболевания, нарушения свертываемости крови. Перед операцией пациент обязательно проходит обследование, сдаёт анализы, посещает терапевта и кардиолога, консультируется у анестезиолога. Если у пациента имеются хронические заболевания, то необходимы консультации и заключения профильных специалистов.

Еще всего 5 лет назад специфическим противопоказанием к операции могли быть особенности кожи (например, в области век). Но накопленный опыт липофилинга сегодня предоставляет врачам большие возможности работы именно в зонах с тонкой и очень требовательной кожей.

Приживаемость трансплантата не сто процентная, часть адипоцитов в течение месяца выводится с лимфотоком. Но прижившиеся клетки остаются в зоне липофилинга пожизненно. Жировая ткань в зоне липофилинга проходит через все физиологические процессы, что и прочие ткани организма, не подвергавшиеся вмешательству. То есть, если специально не удалять жир с помощью липосакции, внешний вид скорректированной зоны зависит от стабильности веса пациента. Разумеется, если человек поправится, увеличится и размер его жировых клеток, в том числе в зоне пересадки. Если похудеет, то уйдет и объем в скорректированной зоны.

Через какое время можно оценить результат липофилинга?

Результат коррекции внешности виден сразу же после операции. Да, иногда в месте вмешательства возникает отёк, но даже он не мешает оценить изменения. В течение 3 месяцев после процедуры происходит прорастание жирового аутотрансплантанта сосудами, которые как бы «закрепляют» его на новом месте. И именно через 3 месяца можно оценивать окончательный результат.

Сколько будет держаться эффект липофилинга лица?

Эффект сохраниться пожизненно! Тот жир, который приживается на новом месте, остаётся там навсегда!

https://youtu.be/ORJUJsTHW7A