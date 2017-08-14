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Артем Кузелев

Липсинг от Донателлы Версаче и компании моделей

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  • 14 Августа 201715:50
Сюжеты: Versace, Рекламные кампании

Во время съемки очередной рекламной кампании дизайнер и ее модели записали музыкальное видео под песню Бруно Марса.

Донателла Версаче часто черпает вдохновение в музыке и сама вдохновляет друзей-музыкантов. Так на альбоме Леди Гаги Artpop появился ее бэквокал, а недавно и целый клип на песню Бруно Марса. Во время съемок новой кампании Донателла в компании своих моделей исполнила хит Versace on the Floor в технике липсинг. Участники процесса, среди которых Наташа Поли, Бинкс Уолтон, Кики Уиллемс и многие другие, просто танцевали и открывали рты под трек Марса. Видео было опубликовано на официальной Instagram-страничке дизайнера.

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