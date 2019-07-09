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Диана Мицкевич

Little Greene снова представляет Intelligent Paints

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  • 09 Июля 201910:18

Старинный, но современный британский бренд Little Greene представляет обновленную фотосъемку серии "умных" красок Intelligent Paints с фокусом на интерьер детских комнат.

Съемка с малышами и собаками в атмосфере домашнего уюта получилась очень легкой по атмосфере и даже немного "мимишной".

 



Стильная рекламная кампания напомнила о неизменных достоинствах  красок Little Greene, среди которых:

- Выбор из 4 типов красок на водной основе с различной степенью блеска как для внутренних, так и для наружных работ.
- Экологичность красок.
- Краски практически не имеют запаха.
- Краски держатся в 15 раз дольше, чем другие покрытия.
- Краски безопасны для окрашивания детской мебели и игрушек, то есть их можно даже грызть))!
- И самое приятное - очень  красивая тщательно разработанная палитра оттенков красок Intelligent Paints! 

По данным пресс-службы бренда. 

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