Little Greene снова представляет Intelligent Paints

Старинный, но современный британский бренд Little Greene представляет обновленную фотосъемку серии "умных" красок Intelligent Paints с фокусом на интерьер детских комнат.
Съемка с малышами и собаками в атмосфере домашнего уюта получилась очень легкой по атмосфере и даже немного "мимишной".
Стильная рекламная кампания напомнила о неизменных достоинствах красок Little Greene, среди которых:
- Выбор из 4 типов красок на водной основе с различной степенью блеска как для внутренних, так и для наружных работ.
- Экологичность красок.
- Краски практически не имеют запаха.
- Краски держатся в 15 раз дольше, чем другие покрытия.
- Краски безопасны для окрашивания детской мебели и игрушек, то есть их можно даже грызть))!
- И самое приятное - очень красивая тщательно разработанная палитра оттенков красок Intelligent Paints!
По данным пресс-службы бренда.
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