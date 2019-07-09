Little Greene снова представляет Intelligent Paints

Старинный, но современный британский бренд Little Greene представляет обновленную фотосъемку серии "умных" красок Intelligent Paints с фокусом на интерьер детских комнат.

Съемка с малышами и собаками в атмосфере домашнего уюта получилась очень легкой по атмосфере и даже немного "мимишной".





Стильная рекламная кампания напомнила о неизменных достоинствах красок Little Greene, среди которых:

- Выбор из 4 типов красок на водной основе с различной степенью блеска как для внутренних, так и для наружных работ.

- Экологичность красок.

- Краски практически не имеют запаха.

- Краски держатся в 15 раз дольше, чем другие покрытия.

- Краски безопасны для окрашивания детской мебели и игрушек, то есть их можно даже грызть))!

- И самое приятное - очень красивая тщательно разработанная палитра оттенков красок Intelligent Paints!

По данным пресс-службы бренда.