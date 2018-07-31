Лив Тайлер представляет новую коллекцию премиальной линейки Essence от Triumph

Специально к сезону осень-зима дизайнеры Triumph совместно с американской актрисой Лив Тайлер разработали две утонченные серии элегантного нижнего белья, вдохновлённые богатыми архивами бренда, уже более 130 лет поддерживающего самую нежную часть женского тела, и любовью актрисы к роскошному, но универсальному нижнему белью. Изучив собственную коллекцию, а также оригинальные конструкции корсета из архивов Triumph начала прошлого века, Лив создала 11 уникальных, но легко комбинируемых моделей чувственно- функционального нижнего белья, отмеченного особенным вниманием к деталям и материалам. Так, для серии Liv’s Smooth Essence дизайнер использовала непрозрачную, ультрамягкую итальянскую микрофибру с эффектом принта на кружеве, визуально «рисующим» наготу на притягательно женственном силуэте. Изысканный, премиального качества шелк и кружево ручной работы в серии Liv’s Luxurious Essence дополнены гладкой атласной отделкой, делающей белье абсолютно незаметным под одеждой.

Самыми яркими моделями коллекции дизайнер считает кружевной дуэт бюстгальтера с дышащими чашками и высоких моделирующих трусиков, а также абсолютно гладкий бюстгальтер с атласной лентой, позволяющей носить его как топ под пиджак – или в комплекте с трусиками насыщенного ягодного оттенка. Каждая модель коллекции украшена позолоченной фурнитурой в лучших традициях Triumph.

Линию Essence можно по праву считать квинтэссенцией фирменного стиля Triumph: элегантные модели коллекции выполнены из высококачественных технологичных материалов с инновационной и суперсовременной дизайнерской «обработкой». Эффектное и соблазнительное белье Essence, призванное стать знаковым элементом гардероба каждой современной женщины, будет представлено в октябре в избранных магазинах Triumph по всему миру, включая Москву.