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София Герштрадт

Лив Тайлер представляет премиальную линию Essence от Triumph

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  • 23 Марта 201801:17
Сюжеты: Triumph

Немецкий бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph продолжает сотрудничество с американской актрисой Лив Тайлер. В этом году Лив стала дизайнером и амбассадором премиальной линейки Essence от Triumph. Новая весенне-летняя коллекция, Новая коллекция Essence поступит в избранные магазины Triumph, включая три московских, в конце марта. Автором глобальной кампании с участием Лив стал легендарный британский фотограф Ранкин.

В этом сезоне дизайнеры Triumph черпали вдохновение в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века, соединив в коллекции женственный гламур, богатство декора, сложные фактуры и дерзкий дух того времени, при этом сохранив фирменную лаконичность и не забыв об удобстве и инновационной системе поддержки груди.

Самыми яркими моделями коллекции стали вечерний комплект из бюстгальтера и высоких моделирующих трусиков или - в качестве альтернативы для особых случаев - будуарной юбки-карандаша с высокой талией, выполненный из тонкого кружева, сатина и макраме ручной работы, а также гладкий бюстгальтер и трусики с многоуровневыми слоями из полупрозрачного тюля контрастных неоновых оттенков.

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