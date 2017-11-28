Лив Тайлер примерила соблазнительное белье Triumph

Немецкий бренд нижнего белья Triumph объявил, что лицом новой глобальной кампании в поддержку линейки Essence станет американская актриса Лив Тайлер (Liv Tyler), а старт кампании намечен на декабрь 2017 года. Автором фотосессии выступил легендарный британский фотограф Ранкин.

Шикарное, изысканное и соблазнительное белье Triumph Essence давно занимает важное место в гардеробе каждой современной женщины. В сезоне осень-зима линия Essence заметно преображается, «наряжаясь» в богатое ар-нуво из мягкого плиcсированного тюля, тончайшего кружева и роскошного шелкового атласа. Самыми яркими в коллекции признаны модели бюстгальтера и трусиков Triumph Essence Luxe ярко-алого цвета, выполненные в шелковистом атласе с вставками из двухцветного кружева.

Лив отмечает, что для нее «большая честь работать с Triumph, брендом, который я знаю и люблю уже многие годы. У него такая уникальная и захватывающая история! Коллекция Triumph Essence действительно особенная: одновременно игривая, изящная и эффектная – как раз этим она мне и нравится. Не могу дождаться запуска новой кампании!»

Кампания Triumph Essence с участием Лив Тайлер стартует в магазинах Triumph по всему миру в декабре 2017 года как продолжение глобальной кампании 'Find The One' («Найди идеал»).