Вход
ADV
Интересно
Вемина (Vemina), Lisa Romanyuk (22)
Все сюжеты
Элиза М

Лиза Романюк представит коллекцию prêt-`a-porte сезона осень-зима 2018 на подиуме московской Недели моды

  • 63
  • 0
  • 22 Марта 201812:20
Сюжеты: Вемина (Vemina), Lisa Romanyuk

     «Мода, как музыка: её любят все, но любимая мелодия у каждого своя.  Моё сердце безраздельно отдано классике!  Я продолжаю двигаться вперёд, ведь приблизиться к идеалу можно только в постоянном развитии…»

                                                                                                                                                                                                  Лиза Романюк

Новая коллекция Лизы Романюк «Ты – моя мелодия» воплощает по-европейски реалистичный подход к моде, женственность без приторности и остроумный микс натуральных  материалов с оригинальным сочетанием цветов и фактур. Плюс высокое мастерство конструирования с идеально выверенными пропорциями, уникальные современные швейные технологии и особое внимание к деталям.

Снежный этюд.  Пуховики уже завоевали женские сердца, и модели  Дома моды VEMINA - это шедевры моды и одновременно комфортные вещи на каждый день: невесомый пуховик из чёрно-белой шерстяной жаккардовой ткани, воротник и манжеты отделаны платиновой норкой; бело-чёрная куртка в комплекте с брюками из натуральной кожи с белыми лампасами; пуховик из шёлковой ткани с волнообразным рельефом на яркой принтованной подкладке и пуховик миди из серебристо-чёрной шёлковой ткани.

На элегантность равняются и статусные куртки и пальто: полудлинная дублёнка double-face свободного кроя; черная кожаная куртка на подкладке из жёлтого меха козлика с лисьим воротником в ансамбле с романтичным коктейльным платьем из органзы. Особый талант дизайнера Лизы Романюк проявляется в конструктивных решениях и оригинальном сочетании цветов и фактур. Изобретательный модный ход – пальто из ткани букле и меха каракуля и кролика rex чёрного цвета. Как ода нежности выглядит куртка из кашемира цвета пыльной розы с мехом кролика rex розового и чёрного цветов.  

Серенада любви.  В трендовый гардероб уровня комильфо гармонично вписываются элегантно-респектабельные жакеты, платья и брюки в актуальной черно-бело-красной гамме из крепа, бархата и шифона: изящный короткий жакет с баской спинки и шалевым воротником; сентиментально-наивное платье со вставкой из органзы и воротником с блестящими пайетками; классическое платье с глубоким V-образным декольте, надетым поверх шёлковой блузки; платье с черной бархатной юбкой и верхом из принтованного шифона; летящее платье с юбкой-солнце гофре и декором из сияющих стразов.  Неформальный подход к одежде демонстрирует свитшот а-ля Шанель, а также дерзкий и ироничный  ансамбль из черных кожаных брюк, белой блузки с уникальным покроем воротника и топом из красного мохера с рельефным узором «косы» и бретелями с пайетками тон в тон.

Ноктюрн морской волны…  Заманчивое предложение и для брюнеток, и для блондинок: серо-зеленый блузон с эффектом запаха в ансамбле с темно-зелеными бархатными брюками, а также  полное особого изящества коктейльное платье из черного бархата с верхней юбкой из гипюра цвета petrol с флоральным узором.

Рождественская сказка.  Вписаться в романтический вечер и создать харизматичный образ легко в вечерних моделях от VEMINA в черно-сине-золотой и жемчужно-серебристой гамме из парчи, трикотажного ламе, бархата и шёлка. Здесь и вечный соблазн, и аристократическая роскошь, и сентиментальная романтика плюс абсолютная современность высокотехнологичных тканей  и истинное мастерство сложных конструктивных решений! Разве можно не почувствовать себя особой королевской крови в платье из ламе цвета золота и черной органзы, или в платье с уникальным узором «Крыло Жар-птицы»?  Или в платье из парчи в китайском стиле с вытканым узором «Журавли»?

Свадебный вальс. Белоснежное  подвенечное платье от VEMINA полно пленительной утончённости! Кружевной лиф с длинными узкими рукавами и изящным декольте расшит бисером и стеклярусом, а кружева отчётливо напоминают причудливые узоры на морозном стекле. Широкая  юбка из шелковой тафты со шлейфом  завершает образ Снежной Королевы с оттаявшим сердцем!

Новая коллекция стилиста Лизы Романюк это мастерская интерпретация неисчерпаемой темы загадочной красоты женщины – вечного воплощения мечты и соблазна. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru