Лиза Романюк представит коллекцию prêt-`a-porte сезона осень-зима 2018 на подиуме московской Недели моды

«Мода, как музыка: её любят все, но любимая мелодия у каждого своя. Моё сердце безраздельно отдано классике! Я продолжаю двигаться вперёд, ведь приблизиться к идеалу можно только в постоянном развитии…»

Лиза Романюк

Новая коллекция Лизы Романюк «Ты – моя мелодия» воплощает по-европейски реалистичный подход к моде, женственность без приторности и остроумный микс натуральных материалов с оригинальным сочетанием цветов и фактур. Плюс высокое мастерство конструирования с идеально выверенными пропорциями, уникальные современные швейные технологии и особое внимание к деталям.

Снежный этюд. Пуховики уже завоевали женские сердца, и модели Дома моды VEMINA - это шедевры моды и одновременно комфортные вещи на каждый день: невесомый пуховик из чёрно-белой шерстяной жаккардовой ткани, воротник и манжеты отделаны платиновой норкой; бело-чёрная куртка в комплекте с брюками из натуральной кожи с белыми лампасами; пуховик из шёлковой ткани с волнообразным рельефом на яркой принтованной подкладке и пуховик миди из серебристо-чёрной шёлковой ткани.

На элегантность равняются и статусные куртки и пальто: полудлинная дублёнка double-face свободного кроя; черная кожаная куртка на подкладке из жёлтого меха козлика с лисьим воротником в ансамбле с романтичным коктейльным платьем из органзы. Особый талант дизайнера Лизы Романюк проявляется в конструктивных решениях и оригинальном сочетании цветов и фактур. Изобретательный модный ход – пальто из ткани букле и меха каракуля и кролика rex чёрного цвета. Как ода нежности выглядит куртка из кашемира цвета пыльной розы с мехом кролика rex розового и чёрного цветов.

Серенада любви. В трендовый гардероб уровня комильфо гармонично вписываются элегантно-респектабельные жакеты, платья и брюки в актуальной черно-бело-красной гамме из крепа, бархата и шифона: изящный короткий жакет с баской спинки и шалевым воротником; сентиментально-наивное платье со вставкой из органзы и воротником с блестящими пайетками; классическое платье с глубоким V-образным декольте, надетым поверх шёлковой блузки; платье с черной бархатной юбкой и верхом из принтованного шифона; летящее платье с юбкой-солнце гофре и декором из сияющих стразов. Неформальный подход к одежде демонстрирует свитшот а-ля Шанель, а также дерзкий и ироничный ансамбль из черных кожаных брюк, белой блузки с уникальным покроем воротника и топом из красного мохера с рельефным узором «косы» и бретелями с пайетками тон в тон.

Ноктюрн морской волны… Заманчивое предложение и для брюнеток, и для блондинок: серо-зеленый блузон с эффектом запаха в ансамбле с темно-зелеными бархатными брюками, а также полное особого изящества коктейльное платье из черного бархата с верхней юбкой из гипюра цвета petrol с флоральным узором.

Рождественская сказка. Вписаться в романтический вечер и создать харизматичный образ легко в вечерних моделях от VEMINA в черно-сине-золотой и жемчужно-серебристой гамме из парчи, трикотажного ламе, бархата и шёлка. Здесь и вечный соблазн, и аристократическая роскошь, и сентиментальная романтика плюс абсолютная современность высокотехнологичных тканей и истинное мастерство сложных конструктивных решений! Разве можно не почувствовать себя особой королевской крови в платье из ламе цвета золота и черной органзы, или в платье с уникальным узором «Крыло Жар-птицы»? Или в платье из парчи в китайском стиле с вытканым узором «Журавли»?

Свадебный вальс. Белоснежное подвенечное платье от VEMINA полно пленительной утончённости! Кружевной лиф с длинными узкими рукавами и изящным декольте расшит бисером и стеклярусом, а кружева отчётливо напоминают причудливые узоры на морозном стекле. Широкая юбка из шелковой тафты со шлейфом завершает образ Снежной Королевы с оттаявшим сердцем!

Новая коллекция стилиста Лизы Романюк это мастерская интерпретация неисчерпаемой темы загадочной красоты женщины – вечного воплощения мечты и соблазна.