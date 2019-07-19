Лола Рикель основала собственную марку

Внучка легендарной Сони Рикель анонсировала запуск нового спортивного бренда.

После того как финансовые дела марки Sonia Rykiel сильно ухудшились, Лола Рикель завершила сотрудничество с парижским домом моды. Однако многолетний опыт работы и интерес к модной индустрии внучки легендарной Сони Рикель заставили ее задуматься о создании собственного бренда. На днях Лола объявила о запуске спортивного бренда Pompom. Согласно релизу марки, в дебютную коллекцию войдет 20 предметов: топы, легинсы, толстовки и спортивные брюки. Дата премьеры пока что остается тайной.