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Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova) (38)
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Артем Кузелев

London Talks с Аленой Долецкой, Дианой Вишневой и Татьяной Парфеновой

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  • 26 Июля 201723:21
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova)

Королевское географическое общество в Лондоне запускает новый проект.

Лекторий Arbuzz Lectures Королевского географического общества начинает новый проект London Talks. Инициатива будет представлять собой серию интервью Алены Долецкой с известными персонами. Первыми гостями редактора и Royal Geographical Society станут знаменитая балерина Диана Вишнева и российский дизайнер Татьяна Парфенова. В формате живой беседы на сцене гости обсудят, как мода и искусство влияют друг на друга. В конце встречи свои вопросы спикерам смогут задать гости из зала. Первая встреча состоится уже 22 сентября.

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