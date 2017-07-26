London Talks с Аленой Долецкой, Дианой Вишневой и Татьяной Парфеновой

Королевское географическое общество в Лондоне запускает новый проект.

Лекторий Arbuzz Lectures Королевского географического общества начинает новый проект London Talks. Инициатива будет представлять собой серию интервью Алены Долецкой с известными персонами. Первыми гостями редактора и Royal Geographical Society станут знаменитая балерина Диана Вишнева и российский дизайнер Татьяна Парфенова. В формате живой беседы на сцене гости обсудят, как мода и искусство влияют друг на друга. В конце встречи свои вопросы спикерам смогут задать гости из зала. Первая встреча состоится уже 22 сентября.