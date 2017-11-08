Lookbook Kalina осень-зима 2017-18

Для зимы в Kalina Shop представлена отличная подборка разнообразных моделей дубленок, объемных пуховиков из технологичных тканей, макси - шуб из трендового экомеха и классические пальто; На весну нас ждут пальто асимметричного кроя, куртки-косухи из пальтовой ткани, жакеты с шалевыми воротниками из принтованных тканей и бомберы-оверсайз для создания многослойных образов с учетом реалий московской погоды.

Много трикотажа, и в виде костюмов и в виде платьев и в виде свитеров, а теплые водолазки всевозможных расцветок мы рекомендуем надевать подо всё подряд — хоть под брючный костюм, хоть с джинсами с завышенной талией, хоть под платье.

Основной тренд в одежде – костюмы. В тренде будут как брючные оверсайз модели, стирающие грань между мужским и женским, так и более изящные костюмы с юбками. Последние интересны тем, что женственность их обладательницы подчеркивается с помощью всевозможных мини-трендов этого года: V-образных вырезов, пышных рукавов, акцентов на талии.

По прежнему актуальным остается и сочетание фактур - например, вельветовые леггинсы с хлопковой рубашкой, махеровым свитером крупной вязки и кожаным жилетом с меховой подкладкой. Особое внимание уделено и аксессуарам: экстремально длинные и объемные шарфы и шапки и чем они больше, тем лучше.