Lookbook Kalina Shop весна-лето 2017

Kalina Shop представил lookbook весенне-летней коллекции 2017. В пространстве магазина Kalina Shop представлена уникальная подборка одежды российских дизайнеров. Здесь вы найдете не только самые актуальные тренды и интересные модели, но и благодаря внимательным консультантам сможете быстро и в комфортных условиях подобрать эксклюзивную вещь, ведь в мультибрендовом бутике все модели представлены минимальными тиражами.





Для ранней весны в Kalina Shop есть отличная подборка разнообразных моделей пальто: свободного кроя в классических цветах; вариации прямого пальто с необычными рукавами-фонариками - самым романтичным трендом сезона; асимметричного кроя; пальто и бомберы с экстравагантным искусственным мехом. А пальто-халат в будуарном стиле стало логичным продолжением пижамного костюма, который при помощи правильных аксессуаров легко трансформируется в нетривиальный вечерний наряд.





Растянутые уютные свитера, которые раньше были уместны только как casual вариант, сейчас имеют полное право на выход в свет. Идеально, если это будет сочетание фактур, например, свитер крупной вязки и юбка из жаккарда. Или свитер с оголенными плечами, созданный дизайнером при помощи разрезов в одежде. Что может быть более волнующим?

Тренд "вышивка" представлен и на свитшотах и на плащах, а укороченные топы сочетаются с высокой посадкой брюк и юбок. Шелковые топы Kalina Shop предлагает носить с брючными костюмами. И, конечно, разнообразные платья, как для вечерних выходов, так и для работы в офисе.



Главным аксессуаром сезона весна-лето 2017 стала шляпа. Самый женственный и элегантный аксессуар, способный придать образу совершенно разную эмоциональную окраску - пикантности и сексуальности или застенчивости и утонченности.



@kalina.moscow



http://kalinamarket.ru