Lookbook магазина STREET BEAT Весна-Лето 2017

Сеть магазинов кроссовок и кед STREET BEAT представляет лукбук сезона весна-лето 2017.

Темой нового лукбука стал один день из жизни молодых жителей мегаполиса.

Выходя утром из дома, мы порой не знаем, где окажемся вечером – в театре или на вечеринке. Декорациями съемки стали привычные для нас места – парк, библиотека, метро, кафе. Оказалось, что современный спортивный стиль позволяет выглядеть уместно в любой ситуации, а одежда из ассортимента сети – мультифункциональна. Пленочные кадры лукбука отсылают к привычным для всех фильтрам Instagram и создают ощущение чего-то знакомого и однозначно приятного.

STREET BEAT – сеть магазинов, в которых представлены самые известные спортивные бренды кроссовок, одежды и аксессуаров на каждый день. Сейчас в России насчитывается 20 магазинов в 7 городах. STREET BEAT – это проект, который не только развивает сникер-культуру, но и знакомит людей с новыми брендами, которые появляются в сети почти каждый сезон.

Одежда: Nike, Jordan, The North Face, Stussy

Кроссовки: Nike, Asics, Jordan, Puma, New Balance, The North Face.

Аксессуары: Nike, Herschel, New Era, 47 Brand