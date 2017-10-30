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Lookbook универмага TREND ISLAND

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  • 30 Октября 201722:25

Осень не обязательно должна быть серой. Именно эта идея легла в основу нового сезонного лукбука от команды универмага TREND ISLAND. Оттенки бордового, желтого, зеленого и даже голубого могут стать базой осеннего гардероба. Контрастные и яркие цвета подобраны в качестве напоминания — смена сезонов не повод отказываться от любимого приема стилистов colorblocking.

Несколько советов от стилистов универмага TREND ISLAND:

  • -белые брюки можно носить не только на летнем курорте, но и в осеннем мегаполисе, главное правильно подобрать материал;
  • -красный цвет — хит сезона, яркое пальто рекомендуем сочетать с платьем тон-в-тон;
  • -трикотажный костюм из облегающей юбки миди и джемпера — женственный вариант на каждый день, который будет уместно смотреться и в офисе, и на вечерней прогулке, и во время похода в театр;
  • -осенью женственные платья можно сочетать с массивными ботинками, которым не страшны дождь и слякоть.
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В съемке использовались вещи из корнеров Lorani, Vagabond, Sandro, Chaika Store, Marou, Je Desse, Usual Suspects, Goodlocal и Icon Jeans. 

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