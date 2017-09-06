Лориблю-мечта: путь к первой паре

Туфли Лориблю — мечта современной Золушки. Хрустальные туфельки, украшенные кристаллами Swarovski или аристократичные замшевые: тут уже все зависит от характера самой Золушки и ее стилевых предпочтений, но неспроста первая пара от Loriblu у многих преданных поклонниц бренда появилась в честь важного торжественного повода: поиск идеальной обуви к выпускному, свадьбе или торжественному приему в высшем обществе привела будущую принцессу к ее паре от Лориблю.

Важное событие только предстоит, а вы уже задумались о поиске обуви? Вы наслышаны о бренде Loriblu и хотите приобрести такую пару? Вы оказались в нужном месте — сегодня мы вместе узнаем где купить туфли Лориблю по самой выгодной цене и не наткнуться на подделку.

Лориблю в России — где лучше покупать

Бренд Лориблю знаком россиянкам со второй половины 1990-х годов, но только в 2010-х итальянцы официально начали работать с Россией. До этих времен подлинники итальянской обуви Лориблю можно было найти лишь в некоторых магазинах России, классифицирующих себя как премиум-класс и в единичных экземплярах в паре интернет-магазинов.

Сегодня ситуация немного изменилась, но появились другие проблемы: несмотря на обилие обуви Loriblu купить туфли Лориблю подлинного качества является достаточно сложной задачей. Как не растеряться в заманчивом ассортименте и соблазнительных ценах на витринах различных магазинов?

Бренд делает все, чтобы остановить распространение подделок Loriblu и на официальном сайте компании присутствует список официальных точек продажи подлинной обуви Loriblu. В России итальянцы признали два магазина бренда в Москве — в ТЦ Авиапарк и ТРЦ Метрополис. Магазины бренда порадуют каждую модницу качественным сервисом, консультациями профессионалов и регулярными скидками на желанные модели от Loriblu.

Онлайн или офлайн?

Бренд обзавелся в России и официальным интернет-ресурсом. Сайт лориблу.com адаптирует информационный подход бренда к своим российским клиентам: регулярные обновления, удобная навигация, минималистические элегантные онлайн витрины и регулярные акции от итальянского бренда, способные растопить сердце даже самой капризной модницы.