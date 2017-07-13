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Rag & Bone (23)
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Артем Кузелев

Лотти Мосс в рекламе Rag & Bone. Осень-зима, 2017/18

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  • 13 Июля 201711:25
Сюжеты: Rag & Bone, Рекламные кампании, Kate Moss

Младшая сестра Кейт Мосс стала одной из героинь новой рекламной кампании американского бренда.

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  • Rag & Bone. Осень-зима, 2017/18

Марка Rag & Bone часто приглашает знаменитостей в качестве героев рекламных съемок. Однако на этот раз, уловив модный тренд на молодых и восходящих, руководство бренда сделало ставку на младшую сестру британской супермодели. Лотти Мосс появилась в модельном бизнесе три-четыре года назад и сразу же обратила на себя внимание владельцев модных марок. Участие в осенне-зимней съемке для американской компании – еще раз подтверждает, что своей популярностью Лотти обязана не только звездному родству.

Компанию юной британке в рекламной фотосессии составила еще одна восходящая звезда моды Села Марли. Дочь певицы и актрисы Лорин Хилл и бывшего футболиста и бизнесмена Рохана Марли очень органично влилась в проект, который в итоге будет состоять из 70 полароидных портретов. За создание масштабной съемки отвечает знаменитый Глен Лачфорд, уже запечатлевший для нее Бинкс Уилтон и Хейли Беннет. Известно, что пантеон муз Rag & Bone в ближайшее время также пополнят Эмбер Валлетта, Леандра Медин, Стаз Линдес, Джейми Александер и другие звезды моды, кино и шоу-бизнеса.

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