Лотти Мосс в рекламе Rag & Bone. Осень-зима, 2017/18

Младшая сестра Кейт Мосс стала одной из героинь новой рекламной кампании американского бренда.

1 / 4 Rag & Bone. Осень-зима, 2017/18







Марка Rag & Bone часто приглашает знаменитостей в качестве героев рекламных съемок. Однако на этот раз, уловив модный тренд на молодых и восходящих, руководство бренда сделало ставку на младшую сестру британской супермодели. Лотти Мосс появилась в модельном бизнесе три-четыре года назад и сразу же обратила на себя внимание владельцев модных марок. Участие в осенне-зимней съемке для американской компании – еще раз подтверждает, что своей популярностью Лотти обязана не только звездному родству.

Компанию юной британке в рекламной фотосессии составила еще одна восходящая звезда моды Села Марли. Дочь певицы и актрисы Лорин Хилл и бывшего футболиста и бизнесмена Рохана Марли очень органично влилась в проект, который в итоге будет состоять из 70 полароидных портретов. За создание масштабной съемки отвечает знаменитый Глен Лачфорд, уже запечатлевший для нее Бинкс Уилтон и Хейли Беннет. Известно, что пантеон муз Rag & Bone в ближайшее время также пополнят Эмбер Валлетта, Леандра Медин, Стаз Линдес, Джейми Александер и другие звезды моды, кино и шоу-бизнеса.