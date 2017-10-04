Louis Vuitton назван лучшим модным брендом

В этом году парижский дом моды возглавил рейтинг Best Global Brands.

Консультанты компании Interbrand опубликовали ежегодный список Best Global Brands. Первые места в рейтинге ожидаемо достались корпорациям Apple, Google и Microsoft, нов с списке фигурируют и модный марки. Лучшим среди игроков фэшн-индустрии специалисты назвали бренд Louis Vuitton, который занял 19 место в общем рейтинге. Глобальный директор компании Interbrand Ребекка Робинс подчеркнула, что на такое решение сильно повлияла коллаборация парижского дома сл стритсайл-маркой Supreme.

Что касается других игроков модной индустрии, то Hermes разместился на 32 месте, Gucci – на 51, Burberry – на 86, Prada – на 94, а Ralph Lauren в этом году и вовсе выбыл из рейтинга. Составляя список, консультанты компании учитывали финансовые показатели, влияние на выбор покупателя и силу брендов. Кстати, итальянский дом Gucci назван самым популярным, так как на него пришлась наибольшая доля продаж в люксовом сегменте.