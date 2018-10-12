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Артем Кузелев

Louis Vuitton – самый дорогой модный бренд

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  • 12 Октября 201808:38
Сюжеты: Louis Vuitton

Консалтинговое агентство Interbrand опубликовало свой список Best Global Brands 2018, в который вошло сто самых дорогих компаний мира.

Первую пятерку топа традиционно составили мировые гиганты Apple, Google, Amazon, Microsoft и Coca-Cola. Среди производителей одежды, обуви и аксессуаров лидером оказался парижский дом моды Louis Vuitton, разместившийся на 18 месте общего рейтинга с оценкой 28 миллионов долларов. Специалисты агентства отмечают, что лидерство бренду обеспечила «способность нравиться как представителям разных культур, так и новому поколению». Кроем того, подчеркивается, что во многом на позитивные изменения в компании повлиял приход нового креативного директора Вирджила Абло.

Также заметные места в списке заняли такие представители модной индустрии, как Chanel (23 место), Hermes (32 место), Gucci (39 место) и ювелирный дом Cartier (67 место).

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