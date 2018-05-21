Louis Vuitton вновь поддерживает спорт

Дизайнеры парижского дома моды Louis Vuitton разработали кейс для кубка чемпионата мира по футболу.

Мастера Louis Vuitton представили несколько аксессуаров, выход которых приурочен к старту чемпионата мира по футболу. Главное место среди них занимает кейс, созданный специально для кубка, который достанется будущим чемпионам. Кейс выполнен из кожи, дополнен металлическими деталями и украшен фирменными монограммами. Замки выполнены из рутения, который в таблице Менделеева имеет обозначение Ru.

Совместно с маркой adidas дизайнеры дома также разработали коллекцию из 25 сундуков с четырнадцатью футбольными мячами. Тринадцать из них являются копиями мячей с чемпионатов предшествующих лет. Один из сундуков станет лотом на благотворительном аукционе фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».