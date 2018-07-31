Лучшая юбка – это стильные брючки от «Salmi»

Хотите - верьте, хотите - нет, но с каждыми новыми брюками женщина меняется, она как будто надевает на себя новое тело и играет новую роль. Она становится другой – то маняще сексуальной, то строго деловой, то по-домашнему уютной. Роман женщины с брюками – прочный и постоянный. И брюки, бесспорно, отвечают дамам взаимностью. В гардеробе каждой представительницы прекрасного пола есть хотя бы один деловой брючный костюм, брюки для каждодневной работы в офисе, для прогулки с детьми, для дома, стильные брюки для коктейльной вечеринки и пляжного отдыха. Очень часто женщина в модных, элегантных брючках смотрится более привлекательно, чем в самом роскошном платье.

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