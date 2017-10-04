Вчера лучшее кабаре столицы «Le Rouge» с размахом отметило восьмой день рождения. Фееричное шоу, самые красивые девушки, европейские костюмы, невероятная хореография и пластика поражали в этот вечер даже самую искушенную публику. Египетские Клеопатры, женщины кошки, морячки, чирлидерши, румяные барыни и римские жрицы - все были вовлечены в водопад безудержного веселья, а роскошные интерьеры, утопающие в цветах, создавали поистине праздничную атмосферу. Поздравили «Cabaret Le Rouge» музыкальным перфомансом и исполнением зажигательных хитов неповторимые «Quest Pistols Show»!