Лучшие декорации и локации мужских показов. Весна-лето, 2019

Перед стартом мирового марафона показов женских коллекций сезона весна-лето 2019 можно вспомнить, в каких локациях проходили аналогичные мужские шоу.

Prada

Итальянский дом моды вернулся с показом в свою штаб квартиру на Via Fogazzaro и представил новую коллекцию в фиолетовом оформлении. Дизайн локации оказался строгим и очень четким. Особое внимание гостей привлекли отреставрированные стулья, созданные в 1960-х годах датским дизайнером Вернером Пантоном.

AMI

Александр Маттиусси в этом сезоне отправил гостей подальше от города. Работая над коллекцией, дизайнер вдохновлялся сельскими пейзажами Нормандии. Об этом красноречиво рассказывали и декорации шоу.

Maison Margiela Artisanal

Дебютируя с мужской коллекцией, креативный директор марки Джон Гальяно пригласил к оформлению показа американского художника Тони Мателли. Шоу проходило в ателье бренда в Париже и немало удивило гостей отлитыми из бронзы липами, арбузами и апельсинами.

Marni

Креативные директора итальянской марки использовали помещение заброшенной подземной парковки. Гостей рассадили на окрашенные в зеленый и черный цвета тренажерные мячи. Немного ретро, немного авангарда.

Hermes

Французский дом моды пригласил гостей показа окунутся в атмосферу ретро-прачечной. Кроме представленной на импровизированном подиуме одежды, можно было и белоснежные вещи, развешанные на просушку.

Craig Green

Крейг Грин представил свою новую коллекцию в садах Боболи в рамках 94 сезона выставки Pitti Uomo. Само шоу проходило в немного неуютной нуарной атмосфере, но гости остались очень довольны.

Dior

Для дебютного шоу в парижском доме Ким Джонс установил деревянные и полистирольные скульптуры, украшенные в общей сложности 70 000 пионов и роз. Показ, посвященный самому Кристиану Диору, оказался одновременно и зрелищным, и немного ностальгичным.

Ermenegildo Zegna Couture

Представляя коллекцию сезона весна-лето 2019, Алессандро Сартори признался в любви сразу двум великим творцам. Во-первых, дизайнер отдал дань уважения основателю марки Эрменеджильдо Зенья. Во-вторых, выбрал в качестве локации показа историческое здание, созданное архитектором Оскаром Неймером, чьи работы вдохновляли мастера Зенью.

MSGM

Марка MSGM провела свое шоу в спортзале средней школы. Спорт стал главной темой новой коллекции, поэтому и показ был выдержан в духе волейбольного матча между командами Милана и Римини (где, кстати, вырос креативный директор бренда Массимо Джорджетти).

№ 21

Дизайнеры марки № 21 декорировали показ листами цветного пластика, который использовался при создании новых моделей. Получился яркий и динамичный калейдоскоп.

Cerruti 1881

Показ итальянской марки проходил в преображенном помещении Гранд-Пале. Мигающие огни и светофоры перенесли гостей шоу в городскую суету центра Токио. Так марка подчеркнула, что использовала в новой коллекции японский текстиль.

Sacai

Марка Sacai показала новую коллекцию в промышленном месте недалеко от Rue Beranger, при этом похожем на стильный замок. Модели – девушки и парни – дефилировали между нескольких конструкций, собранных из стереодинамиков.

Louis Vuitton

Вирджил Абло дебютировал в Louis Vuitton с очень стильным шоу. Показ состоялся во дворе парижского Пале Ройяль на подиуме из полос холста длиной 200 метров. Масштабно и очень красиво!

Alexander McQueen

Сара Бертон представила мужскую коллекцию на Неделе моды в Париже. Новые образы появились на геометрических подиумах, составленных из деревянных палет, покрытых тканью. Атмосфера шоу была довольно сдержанной, а гости могли не отвлекаться от представленной одежды.

Kenzo

Дизайнеры Кэрол Лим и Умберто Леон выбрали в качестве источника вдохновения атмосферу знаменитого джазового клуба Maison de la Mutualite в Париже. Музыканты, которые отвечали за саундтрек шоу, также были одеты в одежду Kenzo. Дефиле подсвечивали яркие огни, а с потолка свисали огромные цветы.