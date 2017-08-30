Лучшие фэшн-дуэты на выставке в Лондоне

Британская Fashion Space Gallery анонсировала открытие фотовыставки, посвященной самым известным и талантливым дуэтам модной индустрии.

1 / 7 Фрагменты выставки Fashion Together













С 8 сентября в лондонской галерее Fashion Space Gallery можно посетить стильную экспозицию Fashion Together. Проект посвящен самым известным и талантливым дуэтам в области моды, дизайна и фотографии. Куратор выставки Лу Стоппард обещает, что гости галереи смогут увидеть работы, созданные известными парами индустрии: Рик Оуэнс и Мишель Лами, Инес и Винудх, Мерт и Маркус, Марк Джейкобс и Кэти Гранд, Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер... В качестве экспонатов выбраны многочисленные фотографии, эскизы, видеоматериалы и авторские заметки о совместной работе. Посетить проект Fashion Together можно до 13 января 2018 года.