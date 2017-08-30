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Артем Кузелев

Лучшие фэшн-дуэты на выставке в Лондоне

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  • 30 Августа 201713:18

Британская Fashion Space Gallery анонсировала открытие фотовыставки, посвященной самым известным и талантливым дуэтам модной индустрии.

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  • Фрагменты выставки Fashion Together

С 8 сентября в лондонской галерее Fashion Space Gallery можно посетить стильную экспозицию Fashion Together. Проект посвящен самым известным и талантливым дуэтам в области моды, дизайна и фотографии. Куратор выставки Лу Стоппард обещает, что гости галереи смогут  увидеть работы, созданные известными парами индустрии: Рик Оуэнс и Мишель Лами, Инес и Винудх, Мерт и Маркус,  Марк Джейкобс и Кэти Гранд, Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер... В качестве экспонатов выбраны многочисленные фотографии, эскизы, видеоматериалы и авторские заметки о совместной работе. Посетить проект Fashion Together можно до 13 января 2018 года.

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