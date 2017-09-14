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Артем Кузелев

Лучшие из лучших по версии Business of Fashion

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  • 14 Сентября 201700:42

Авторитетное издание о модной индустрии опубликовало обновленный список лучших представителей промышленности BoF-500.

Редакция специализированного онлайн-журнала Business of Fashion обновила список самых влиятельных людей в мире моды. В рейтинг BoF-500 в этом году впервые попало 99 человек, среди которых основатель площадки Highsnobiety Дэвид Фишер, рэпер Дрейк, главный редактор журнала Teen Vogue Элейн Уэлтерот, актриса Эмма Уотсон, креативный директор Y/Project Гленн Мартенс, 16-летняя модель Кайя Гарбер, художница Петра Коллинз и другие персоны.

Кроме того, в списке появились новые российские имена: главный редактор журнала Elle Катя Мухина и модель Крис Грикайте. Среди влиятельных россиян издание также отметило дизайнера Гошу Рубчинского, стилиста Лотту Волкову и основательницу Buro 24/7 Мирославу Думу.

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