Лучшие модные видео 2017 года

При составлении своего рейтинга сотрудники YouTube учитывали не только количество просмотров, но также лайки и репосты пользователей. В общей сложности десятка лучших роликов набрала 539 миллионов просмотров, на которые ушло 14 миллионов часов, и 3,6 миллиона лайков. Ролики от марок фэшн-индустрии в топ-10 тоже присутствуют.

Видео от бренда Levi’s с названием Circles разместился на 9 строчке общего рейтинга. Ролик был опубликован в августе, но к концу года собрал 22,5 миллиона просмотров.

Седьмое место в общем списке пользователи отдали бренду adidas Originals и его короткометражке Original is Never Finished. Ролик набрал более 25 миллионов просмотров за 11 месяцев.

Четвертое место в десятке у рекламного видео аромата Miss Dior с Натали Портман в главной роли. Ролику удалось набрать всего за три месяца 44,5 миллиона просмотров.