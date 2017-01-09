Лучшие наряды церемонии «Золотой глобус» 2017

Минувшей ночью состоялась 73 церемония вручения кинонаград «Золотой глобус», которую часто называют репетицией «Оскара». В этом году абсолютным чемпионом стал комедийный мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла Ла Лэнд».
- Гости церемонии «Золотой глобус» 2017 :: Аманда Пит
- Эми Адамс
- Эндрю Гарфилд
- Анна Кламски
- Анна Элизабет Эберштейн и Хью Грант
- Анна Кендрик
- Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
- Боб и Наоми Оденкирк
- Бри Ларсон
- Керри Андервуд
- Кейси Аффлек
- Крис Пайн
- Крисси Метц
- Крисси Тейген и Джон Ледженд
- Кистиан Слейтер и Бриттани Лопез
- Клэр Фой
- Конни Бриттон
- Дрю Берримор
- Эдди Редмэйн
- Эльза Патаки и Крис Хэмсворт
- Эмили Ратайковски
- Эмма Стоун
- Эван Рэйчел Вуд
- Фелисити Хаффман
- Фелисити Джонс
- Гал Гадот
- Джиллиан Андерсон
- Джина Родригез
- Голди Хоун
- Гвендолин Кристи
- Хейли Стейнфелд
- Хайди Клум
- Игги Поп
- Жанель Монэ
- Дженна Буш-Хагер
- Джереми Реннер
- Джессика Честейн
- Джон Траволта и Келли Престон
- Джона Хилл
- Джулия Луи-Дрейфус
- Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
- Кэтрин Хан
- Кери Рассел
- Керри Вашингтон
- Кристен Белл
- Кристен Уиг
- Лили Коллинз
- Люсьяна Баррозо и Мэтт Деймон
- Мэйси Уильямс
- Мэнди Мур
- Майкл Китон
- Мишель Уильямс
- Милли Бобби Браун
- Майло Вентимилья
- Наоми Кэмпбелл
- Наоми Харрис
- Натали Портман
- Николь Кидман
- Октавия Спенсер
- Оливия Калпо
- Приянка Чопра
- Questlove
- Рейчел Блум
- Рами Малек
- Риз Уизерспун
- Райли Кио
- Риз Ахмед
- Рут Негга и Джоэл Эдгертон
- Райан Гослинг
- Сэм и Аарон Тейлор Джонсон
- Сара Джессика Паркер
- Сара Полсон
- Систин, София и Скарлет Роуз Сталлоне
- София Вергара
- Софи Тернер
- Тэнди Ньютон
- Том Форд
- Том Хиддлстон
- Трэйси Эллис Росс
- Виола Дэвис
- Вайнона Райдер
- Зои Салдана
Если боле детально, то призы распределились таким образом:
Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Том Хиддлстон, «Ночной администратор»
Лучший саундтрек: «Ла Ла Лэнд»
Лучший анимационный фильм: «Зверополис»
Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Хью Лори, «Ночной администратор»
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Оливия Колман, «Ночной администратор»
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл): Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»
Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Сара Полсон, «Американская история преступлений»
Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Атланта»
Лучший актер сериала (комедия/мюзикл): Дональд Гловер, «Атланта»
Лучший сценарий: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»
Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Американская история преступлений»
Лучший иностранный фильм: «Она»
Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Ла Ла Лэнд»
Лучший фильм (драма): «Лунный свет»
Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»
Лучший актер (комедия/мюзикл): Райан Гослинг, «Ла Ла Лэнд»
Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»
Лучший актер (драма): Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
Лучшая актриса (драма): Изабель Юппер, «Она»
Лучший актер второго плана: Аарон Тейлор-Джонсон, «Под покровом ночи»
Лучший сериал (драма): «Корона»
Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»
Лучший актер сериала (драма): Билли Боб Торнтон, «Голиаф»
Лучшая актриса сериала (драма): Клер Фой, «Корона»
Лучшая оригинальная песня: City Of Stars, La La Land
Что касается роскошных нарядов звезд на красной ковровой дорожке, то в этом году особенной популярностью пользовались Altuzzara, Alexander McQueen, Gucci, Vera Wang, Tom Ford и Prada.
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