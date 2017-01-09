Лучшие наряды церемонии «Золотой глобус» 2017

Минувшей ночью состоялась 73 церемония вручения кинонаград «Золотой глобус», которую часто называют репетицией «Оскара». В этом году абсолютным чемпионом стал комедийный мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла Ла Лэнд».

1 / 82 Гости церемонии «Золотой глобус» 2017 :: Аманда Пит

Эми Адамс

Эндрю Гарфилд

Анна Кламски

Анна Элизабет Эберштейн и Хью Грант

Анна Кендрик

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Боб и Наоми Оденкирк

Бри Ларсон

Керри Андервуд

Кейси Аффлек

Крис Пайн

Крисси Метц

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Кистиан Слейтер и Бриттани Лопез

Клэр Фой

Конни Бриттон

Дрю Берримор

Эдди Редмэйн

Эльза Патаки и Крис Хэмсворт

Эмили Ратайковски

Эмма Стоун

Эван Рэйчел Вуд

Фелисити Хаффман

Фелисити Джонс

Гал Гадот

Джиллиан Андерсон

Джина Родригез

Голди Хоун

Гвендолин Кристи

Хейли Стейнфелд

Хайди Клум

Игги Поп

Жанель Монэ

Дженна Буш-Хагер

Джереми Реннер

Джессика Честейн

Джон Траволта и Келли Престон

Джона Хилл

Джулия Луи-Дрейфус

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Кэтрин Хан

Кери Рассел

Керри Вашингтон

Кристен Белл

Кристен Уиг

Лили Коллинз

Люсьяна Баррозо и Мэтт Деймон

Мэйси Уильямс

Мэнди Мур

Майкл Китон

Мишель Уильямс

Милли Бобби Браун

Майло Вентимилья

Наоми Кэмпбелл

Наоми Харрис

Натали Портман

Николь Кидман

Октавия Спенсер

Оливия Калпо

Приянка Чопра

Questlove

Рейчел Блум

Рами Малек

Риз Уизерспун

Райли Кио

Риз Ахмед

Рут Негга и Джоэл Эдгертон

Райан Гослинг

Сэм и Аарон Тейлор Джонсон

Сара Джессика Паркер

Сара Полсон

Систин, София и Скарлет Роуз Сталлоне

София Вергара

Софи Тернер

Тэнди Ньютон

Том Форд

Том Хиддлстон

Трэйси Эллис Росс

Виола Дэвис

Вайнона Райдер

Зои Салдана

Если боле детально, то призы распределились таким образом:

Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Том Хиддлстон, «Ночной администратор»

Лучший саундтрек: «Ла Ла Лэнд»

Лучший анимационный фильм: «Зверополис»

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Хью Лори, «Ночной администратор»

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Оливия Колман, «Ночной администратор»

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл): Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»

Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Сара Полсон, «Американская история преступлений»

Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Атланта»

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл): Дональд Гловер, «Атланта»

Лучший сценарий: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Американская история преступлений»

Лучший иностранный фильм: «Она»

Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Ла Ла Лэнд»

Лучший фильм (драма): «Лунный свет»

Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»

Лучший актер (комедия/мюзикл): Райан Гослинг, «Ла Ла Лэнд»

Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»

Лучший актер (драма): Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»

Лучшая актриса (драма): Изабель Юппер, «Она»

Лучший актер второго плана: Аарон Тейлор-Джонсон, «Под покровом ночи»

Лучший сериал (драма): «Корона»

Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»

Лучший актер сериала (драма): Билли Боб Торнтон, «Голиаф»

Лучшая актриса сериала (драма): Клер Фой, «Корона»

Лучшая оригинальная песня: City Of Stars, La La Land

Что касается роскошных нарядов звезд на красной ковровой дорожке, то в этом году особенной популярностью пользовались Altuzzara, Alexander McQueen, Gucci, Vera Wang, Tom Ford и Prada.