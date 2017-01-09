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Артем Кузелев

Лучшие наряды церемонии «Золотой глобус» 2017

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  • 09 Января 201710:30
Сюжеты: Золотой глобус, Горожане

Минувшей ночью состоялась 73 церемония вручения кинонаград «Золотой глобус», которую часто называют репетицией «Оскара». В этом году абсолютным чемпионом стал комедийный мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла Ла Лэнд».

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  • Гости церемонии «Золотой глобус» 2017 :: Аманда Пит

Если боле детально, то призы распределились таким образом:

Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Том Хиддлстон, «Ночной администратор»

Лучший саундтрек: «Ла Ла Лэнд»

Лучший анимационный фильм: «Зверополис»

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Хью Лори, «Ночной администратор»

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Оливия Колман, «Ночной администратор»

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл): Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»

Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Сара Полсон, «Американская история преступлений»

Лучший сериал (комедия/мюзикл): «Атланта»

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл): Дональд Гловер, «Атланта»

Лучший сценарий: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: «Американская история преступлений»

Лучший иностранный фильм: «Она»

Лучший фильм (комедия/мюзикл): «Ла Ла Лэнд»

Лучший фильм (драма): «Лунный свет»

Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл, «Ла Ла Лэнд»

Лучший актер (комедия/мюзикл): Райан Гослинг, «Ла Ла Лэнд»

Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Эмма Стоун, «Ла Ла Лэнд»

Лучший актер (драма): Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»

Лучшая актриса (драма): Изабель Юппер, «Она»

Лучший актер второго плана: Аарон Тейлор-Джонсон, «Под покровом ночи»

Лучший сериал (драма): «Корона»

Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис, «Ограды»

Лучший актер сериала (драма): Билли Боб Торнтон, «Голиаф»

Лучшая актриса сериала (драма): Клер Фой, «Корона»

Лучшая оригинальная песня: City Of Stars, La La Land

Что касается роскошных нарядов звезд на красной ковровой дорожке, то в этом году особенной популярностью пользовались Altuzzara, Alexander McQueen, Gucci, Vera Wang, Tom Ford и Prada.

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