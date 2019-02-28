Лучшие наряды гостей 91-й церемонии Oscar

В Лос-Анджелесе назвали имена победителей премии американской киноакадемии «Оскар».

Лучшим фильмом киноакадемики назвали картину Питера Фаррелли «Зеленая книга». Статуэтка за лучшую режиссерскую работу ушла Альфонсо Куарону («Рома»). Лучшим актером назвали Рами Малека за роль Фредди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия», а лучшей актрисой – Оливию Колман в ленте «Фаворитка».

Лучшими актером и актрисой второго плана стали Махершала Али («Зеленая книга») и Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»). Картина Куарона «Рома» названа лучшим фильмом на иностранном языке, а статуэтка за лучший адаптированный сценарий получил «Черный клановец» Спайка Ли. Лучший оригинальный сценарий у «Зеленой книги», а лучшие костюмы – у «Черной пантеры».