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Артем Кузелев

Лучшие наряды красной дорожки BAFTA Film Awards 2019

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  • 12 Февраля 201911:21

72-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа состоялась в минувшее воскресенье в Лондоне.

Церемония награждения BAFTA Film Awards 2019 прошла 10 февраля в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Ведущей церемонии второй год подряд стала актриса Джоанна Ламли.

Лучшим фильмом года была названа картина «Рома», лучшим британским фильмом – «Фаворитка». Лучшим фильмом на неанглийском языке жюри назвало также «Рому», а лучшим режиссером – создателя картины Альфонсо Куарона.

Другие победители:

«Лучший актер» – Рами Малек, «Богемская рапсодия»

«Лучшая актриса» – Оливия Колман, «Фаворитка»

«Лучший актер второго плана» – Махершала Али, «Зеленая книга»

«Лучшая актриса второго плана» – Рэйчел Вайс, «Фаворитка»

«Лучший анимационный полнометражный фильм» – «Человек-паук: Через вселенные».

По количеству номинаций лидировали историческая картина «Фаворитка», картина с Леди Гагой в главной роли «Звезда родилась»,  абсолютный лидер – драма «Рома» и байопик Фредди Меркьюри «Богемная рапсодия».

 
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