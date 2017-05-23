Лучшие образы гостей Billboard Music Awards 2017

Одним из главных событий последних дней стала ежегодная церемония вручения музыкальных наград журнала Billboard.
- Гости Billboard Music Awards 2017 :: Desiigner
- Ty Dolla Sign
- Z LaLa
- Александра Даддарио
- Алексис Габриэль
- Биби Рекса
- Вайолет Бенсон
- Ванесса Хадженс
- группа R5
- Денсия
- Джейсон Деруло
- Джек Гилински и Джек Джонсон
- Дженни Мэй
- Джесси Джеймс-Деккер
- Джесси Пейдж
- Джон Ледженд
- Дрейк
- Камерон Фуллер и Лорен Элизабет
- Камила Кабелло
- Келти Найт
- Кирсти Мальдонадо
- Крис Офлинг
- Кэйт Бекинсэйл
- Лиа Мишель
- Лиз Эрнандес
- Линдси Стирлинг
- Мэдисон Бир
- Николь Шерзингер
- Ноа Сайрус
- Оливия Манн
- Принц Майкл Джексон-второй
- Ребекка Блэк
- Рейчел Линдсей
- Рейчел Платтен
- Рита Ора
- Саммер Маккин
- Сара Фостер
- Селин Дион
- Сибли Скоулз
- Симон
- Тиффани Элворд
- Тиш и Бренди Сайрус
- Уитни Ворз
- Хейли Стейнфилд
- Холзи
- Шон Комбс
- Энсел Эльгорт
- Эрин Лим
- Эшли Тисдейл
По традиции церемония проходила в Лас-Вегасе и собрала огромное количество звездных гостей. На этот раз главными героинями шоу стали певицы Шер и Селин Дион, блиставшие на сцене в роскошных нарядах. Среди мужчин особенно отличился Дрейк, который унес с церемонии рекордные 12 наград! На розовой ковровой дорожке можно было увидеть целые созвездия знаменитостей, которые пришли не только поздравить победителей, но и продемонстрировать свое чувство стиля.
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