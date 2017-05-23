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Артем Кузелев

Лучшие образы гостей Billboard Music Awards 2017

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  • 23 Мая 201717:13

Одним из главных событий последних дней стала ежегодная церемония вручения музыкальных наград журнала Billboard.

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  • Гости Billboard Music Awards 2017 :: Desiigner

По традиции церемония проходила в Лас-Вегасе и собрала огромное количество звездных гостей. На этот раз главными героинями шоу стали певицы Шер и Селин Дион, блиставшие на сцене в роскошных нарядах. Среди мужчин особенно отличился Дрейк, который унес с церемонии рекордные 12 наград! На розовой ковровой дорожке можно было увидеть целые созвездия знаменитостей, которые пришли не только поздравить победителей, но и продемонстрировать свое чувство стиля.

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