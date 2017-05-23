Лучшие образы гостей Billboard Music Awards 2017

Одним из главных событий последних дней стала ежегодная церемония вручения музыкальных наград журнала Billboard.

1 / 49 Гости Billboard Music Awards 2017 :: Desiigner

Ty Dolla Sign

Z LaLa

Александра Даддарио

Алексис Габриэль

Биби Рекса

Вайолет Бенсон

Ванесса Хадженс

группа R5

Денсия

Джейсон Деруло

Джек Гилински и Джек Джонсон

Дженни Мэй

Джесси Джеймс-Деккер

Джесси Пейдж

Джон Ледженд

Дрейк

Камерон Фуллер и Лорен Элизабет

Камила Кабелло

Келти Найт

Кирсти Мальдонадо

Крис Офлинг

Кэйт Бекинсэйл

Лиа Мишель

Лиз Эрнандес

Линдси Стирлинг

Мэдисон Бир

Николь Шерзингер

Ноа Сайрус

Оливия Манн

Принц Майкл Джексон-второй

Ребекка Блэк

Рейчел Линдсей

Рейчел Платтен

Рита Ора

Саммер Маккин

Сара Фостер

Селин Дион

Сибли Скоулз

Симон

Тиффани Элворд

Тиш и Бренди Сайрус

Уитни Ворз

Хейли Стейнфилд

Холзи

Шон Комбс

Энсел Эльгорт

Эрин Лим

Эшли Тисдейл

По традиции церемония проходила в Лас-Вегасе и собрала огромное количество звездных гостей. На этот раз главными героинями шоу стали певицы Шер и Селин Дион, блиставшие на сцене в роскошных нарядах. Среди мужчин особенно отличился Дрейк, который унес с церемонии рекордные 12 наград! На розовой ковровой дорожке можно было увидеть целые созвездия знаменитостей, которые пришли не только поздравить победителей, но и продемонстрировать свое чувство стиля.