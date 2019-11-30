Лучшие образы из жаркого Майами

Купальники актуальны сейчас круглый год. Особенно на красивых девушках. Арина Билецкая, популярная в Штатах и Европе, русскоговорящая модель постоянно проживает в Майами. Наши бывшие соотечественники даже выбрали ее Miss Russian Miami. Модель принимает участие в Swim Miami, Washington Fashion Week, New York Fashion Week. В своем Инстаграме девушка часто демонстрирует одежду и купальники дизайнеров, с которыми сотрудничает.
Вот пять вечно актуальных образов от Арины:
Черное бикини с декором. Монохром, но с милыми украшениями – оригинально и в тренде.
Слитные купальники в очевидном фаворе на протяжение последних нескольких сезонов. Дерзкий черный купальник с молнией – это всегда яркий и незабываемый эффект.
А нежно-розовый купальник немного в бельевом стиле подчеркивает хрупкость и изящность.
Полосатое платье можно надеть как на коктейльную вечеринку, так и на пляж, и на фестиваль Coachella.
Ну и один из выигрышных вариантов, принтованное платье в пол с открытыми плечами. Стильное, но одновременно романтичное, оно сделает неотразимой любую девушку.
Плюс в том, что Арина в отличие от своих коллег по цеху в солнечной Флориде обладает достаточно стандартными параметрами. Поэтому ее образы может примерить на себя каждый.
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