Лучшие образы на премии МУЗ ТВ

Несколько дней назад прошло главное музыкальное событие российского шоу-бизнеса - вручение Премии МУЗ ТВ. Пятнадцатая юбилейная Премия оказалась по-настоящему прорывной среди музыкальных премий страны. Сенсационные поражения и победы, по-настоящему драматическое развитие событий и, конечно, стильные, провокационные и скандальные образы звезд!