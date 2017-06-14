Лучшие образы на премии МУЗ ТВ

Несколько дней назад прошло главное музыкальное событие российского шоу-бизнеса - вручение Премии МУЗ ТВ. Пятнадцатая юбилейная Премия оказалась по-настоящему прорывной среди музыкальных премий страны. Сенсационные поражения и победы, по-настоящему драматическое развитие событий и, конечно, стильные, провокационные и скандальные образы звезд!
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