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Артем Кузелев

Лучшие работодатели модной индустрии

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  • 03 Мая 201709:31
Сюжеты: Adidas, Calvin Klein, Gucci, Zara, Levi's, Tommy Hilfiger, Loewe

В новом выпуске журнала The Business of Fashion можно найти список самых лучших и надежных компаний, работающих в индустрии моды.

Одно из  самых авторитетных изданий о моде The Business of Fashion опубликовало список самых лучших работодателей в индустрии. Топ компаний составлен на основе масштабного опроса, в котором приняли участие 2600 представителей отрасли, занятые в более чем 190 компаний. В шорт-лист вошли компании с лучшими показателями в таких категориях, как «Поощрения и привилегии», «Лидерство и развитие», «Корпоративная культура и рабочая среда». Среди марок, предлагающих лучшие зарплаты и возможности, оказались adidas, Berluti, Calvin Klein, Cotton оn Group, Farfetch, Galeries Lafayette, Gap Inc., Gucci, H&M, Levi Strauss & Co., Loewe, Nordstrom Inc., Tommy Hilfiger, Warby Parker, Zalando и Zara.

  Среди марок, предлагающих лучшие зарплаты и возможности, оказались adidas, Berluti, Calvin Klein, Cotton оn Group, Farfetch, Galeries Lafayette, Gap Inc., Gucci, H&M, Levi Strauss & Co., Loewe, Nordstrom Inc., Tommy Hilfiger, Warby Parker, Zalando и Zara.Перевести blank.gif blank.gif   Loewe — выберите перевод: null [louɛu]   лаев компания Loewe loewe .   Смотрите также:
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