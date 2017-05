Лучшие работодатели модной индустрии

В новом выпуске журнала The Business of Fashion можно найти список самых лучших и надежных компаний, работающих в индустрии моды.

Одно из самых авторитетных изданий о моде The Business of Fashion опубликовало список самых лучших работодателей в индустрии. Топ компаний составлен на основе масштабного опроса, в котором приняли участие 2600 представителей отрасли, занятые в более чем 190 компаний. В шорт-лист вошли компании с лучшими показателями в таких категориях, как «Поощрения и привилегии», «Лидерство и развитие», «Корпоративная культура и рабочая среда». Среди марок, предлагающих лучшие зарплаты и возможности, оказались adidas, Berluti, Calvin Klein, Cotton оn Group, Farfetch, Galeries Lafayette, Gap Inc., Gucci, H&M, Levi Strauss & Co., Loewe, Nordstrom Inc., Tommy Hilfiger, Warby Parker, Zalando и Zara.