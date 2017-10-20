Лучшие решения для мобильной съемки на iPhone в тёмное время суток

В Академии re:Store вновь прошла открытая лекция в стенах бизнес-школы RMA, которая оказалась интересной и продуктивной для всех, кто ее посетил. О том, как снимать в тёмное время суток и при ограниченном освещении, рассказывал блогер и успешный фотограф Глеб Отраднов (@otradnv).

Он поделился своими любимыми приложениями для iPhone и всеми лайфхаками, которые помогают достичь ему необычных эффектов на фото.

Топ–5 лучших приложений для съёмки в тёмное время суток от Глеба Отраднова:

1. Самые любимые и часто используемые приложения Глебом – Snapseed и Vsco.

В приложении Snapseed можно играть с кривыми, достигая различных эффектов яркости или затемнения фотографии. Также с помощью этого приложения можно делать точечную коррекцию, чтобы высветлить или приглушить определённые объекты на фотографии.

Vsco – программа, которая позволяет идеально наложить на фотографию выбранный фильтр. При добавлении его на тёмное фото, которое предварительно обработано в Snapseed, можно получить интересные снимки. Попробуйте!

2. LD-приложение для создания бликов на снимке.

Если вам захотелось сфотографировать закат и показать, насколько ярким он может быть, то просто воспользуйтесь данным приложением. Простое в применении, и результат эффектный.

3. Plotograf – оживите фотографии одним нажатием. Популярное приложение, которое позволяет сделать подвижными облака, моря, реки и озёра. Этот список можно продолжать до бесконечности.

4. MuseCam – приложение для съёмки на выдержке. Даже в плохо освещённом пространстве это приложение творит чудеса. Вам нужно только успевать фотографировать, всё остальное приложение сделает за вас.

5. Union – для создания двойной экспозиции это приложение хороший помощник. Ваше фото может быть не ярким, но с помощью наложения дополнительного слоя изображения в фотографии появится изюминка.

А теперь самые интересные лайфхаки от Глеба Отраднова, о которых слушатели узнали впервые на лекции.

Например, вы знали, что можно снимать отражение через экран айфона или DVD диск? Как раз с помощью диска снимки получаются более яркими. Если вы хотели научиться жонглировать, но эта мечта так и осталась невыполненной – не печальтесь. С помощью шара для контактного жонглирования у вас получатся очень красивые фотографии с отражением, и, возможно, мечта воплотится в жизнь.

Если вы снимаете в тёмное время суток, и освещения не хватает, то попробуйте использовать фонарь. На камере iPhone фокусируйтесь на самой ярко освещённой точке.

И ещё один лайфхак от Глеба: попробуйте снимать фотографии в ночное время в расфокусе. Получается очень необычно и красиво.

Лекции в Академии re:Store проходят два раза в месяц. Не упустите шанс узнать что-то новое и интересное, информацию о будущих лекциях можно найти по ссылке http://www.re-store.ru/academy.