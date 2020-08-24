Лучшие средства от французских брендов в бьюти-боксе La France en Russie 2020 от Royal Samples

Утонченные, романтичные и невероятно нежные — француженки давно стали примером женственности для девушек всего мира. Хотите узнать, в чем секрет их красоты? Популярный сервис бьюти-боксов Royal Samples поможет Вам в этом!

Совсем недавно команда сервиса выпустила новую тематическую коробочку La France en Russie 2020, в которой собраны лучшие средства от французских брендов для ухода за волосами, кожей, создания легкого макияжа и прекрасного образа!

В этом бьюти-боксе представлены профессиональные и люксовые, популярные и молодые марки — состав впечатляет разнообразием! Участниками коробочки стали: MESO-MASK Filorga, суперувлажняющий обогащенный крем для лица Hydra 3D Rexaline, биологический гель-пилинг Guinot, гель для душа Biosecure, смягчающий бальзам для лица и тела Biosecure, молочко для тела Biosecure, маска Cleanance Avene, увлажняющая маска Uriage, увлажняющий концентрат для лица Aqua Bounce Biotherm, увлажняющий крем Noreva, карандаш для глаз LONGLASTING Landa Branda, аромат Evidence Yves Rocher, шампунь для питания волос Yves Rocher, парфюм Symbol Marina de Bourbon, щетка-кисть для нанесения тональной основы Academie, кисть для пудры Academie.

Отдельного внимания заслуживает дизайн коробочки, вдохновляющий и передающий атмосферу счастья и наслаждения жизнью — она станет прекрасным украшением Вашей полочки и поместит в себя любимые бьюти-штучки!

Выгода от покупки этого бокса просто колоссальная! Стоимость продуктов по отдельности составляет около 8000 рублей, а цена коробочки с бесплатной доставкой по всей России, Беларуси и Казахстану — всего 1199 рублей!

La France en Russie 2020 от Royal Samples — это красота, комфорт и атмосфера любви прямиком из Франции!

При покупке любого бокса по секретному промокоду intermoda, вы получаете скидку 100 руб.

Ознакомиться с составом коробочек и ассортиментом сервиса можно на сайте: https://royalsamples.ru

Переходите и заказывайте, пока коробочки еще есть — их количество ограничено!

* срок действия промокода с 24 по 31.08