Лучшие выходы гостей Каннского кинофестиваля 2017

Изучаем звездные образы с красной ковровой дорожки главного кинособытия года.
- Звезды на Кинофестивале в Каннах :: Адриана Лима
- Адриана Лима
- Айшвария Рай
- Айшвария Рай
- Аманда Стил
- Анна Кливленд
- Антонио Бандерас и Николь Кимпел
- Аня Рубик
- Аня Рубик
- Аня Рубик
- Аня Рубик
- Аня Тейлор-Джой
- Арая Альберта Харгейт
- Арая Альберта Харгейт
- Аризона Мьюз
- Аризона Мьюз
- Барбара Мейер
- Барбара Мейер
- Барбара Палвин
- Белла Хадид
- Белла Хадид
- Белла Хадид
- Белла Хадид
- Вероника Хейлбрюннер
- Винни Харлоу
- Винни Харлоу
- Виржини Ледуайен
- Грета Гервиг
- Гуань Сяо Тун
- Даутцен Крус
- Джанна Симоне
- Джасмин Сандерс
- Джессика Честейн
- Джессика Честейн
- Джессика Честейн
- Джессика Честейн
- Джессика Честейн
- Джессика Честейн
- Джордан Данн
- Джулианна Мур
- Джулианна Мур
- Джулианна Мур
- Джулианна Мур
- Диана Крюгер
- Диана Крюгер
- Дипика Падуконе
- Донателла Версаче
- Ева Герцигова
- Ева Лонгория
- Ева Лонгория
- Ева Лонгория
- Жанна Балибар
- Жасмин Тукс
- Жюльет Бинош
- Жюльет Бинош
- Жюльет Бинош
- Жюльет Бинош
- Изабели Фонтана
- Изабели Фонтана
- Изабель Гулар
- Изабель Юппер
- Изабель Юппер
- Изабель Юппер
- Изабель Юппер и Джессика Честейн
- Изабель Юппер
- Ирина Шейк
- Ирина Шейк
- Кара Делевинь
- Карина ЭнДжи
- Катрин Денев и Изабель Юппер
- Кендалл Дженнер
- Кендалл Дженнер
- Кендалл Дженнер
- Кирстен Данст
- Кирстен Данст
- Клотильда Куро
- Коко Роша
- Кристен Стюарт
- Кристин Скотт Томас
- Кристин Скотт Томас
- Кристина Базан
- Лара Лието и Эдриен Броуди
- Лара Лието и Эдриен Броуди
- Лара Стоун
- Леди Виктория Херви
- Летиция Каста
- Летиция Каста
- Лили Дональдсон
- Лили Коллинз
- Лили Коллинз
- Лили Коллинз
- Лили-Роуз Депп
- Лия Кебеде
- Лотти Мосс
- Лю Вэнь
- Лю Вэнь
- Лю Вэнь
- Марион Котийяр
- Марион Котийяр
- Марион Котийяр
- Марион Котийяр
- Марион Котийяр
- Марион Котийяр, Луи Гаррель и Шарлотта Генсбур
- Марион Котийяр
- Мария Боргес
- Миучча Прада и Алехандро Иньярриту
- Миша Бартон
- Мишель Уильямс
- Мишель Уильямс и Джулианна Мур
- Мишель Уильямс
- Молли Симс
- Молли Симс
- Моника Белуччи
- Моника Белуччи
- Моника Белуччи
- Мэри Джей Блайдж
- Наоми Кэмпбелл
- Наоми Кэмпбелл
- Наоми Харрис
- Наташа Поли и Ева Кавалли
- Наташа Поли
- Николь Кидман
- Николь Кидман
- Николь Кидман
- Николь Кидман
- Николь Кидман
- Николь Кидман
- Николь Кидман
- Нилам Джилл, Даутцен Крус, Оливье Рустен и Лара Стоун
- Ольга Куриленко
- Памела Андерсон
- Памела Андерсон
- Пас Вега
- Петра Немцова
- Петра Немцова
- Петра Немцова
- Рианна
- Рианна
- Рита Ора
- Робин Райт
- Робин Райт
- Робин Райт
- Сальма Хайек
- Сальма Хайек
- Сандрин Киберлен
- Сара Сампайо
- Сара Сампайо
- Сара Сампайо
- Сара Сампайо
- Сара Сампайо
- Свева Альвити
- Синди Бруна
- Сонам Капур
- Соня Бен Аммар
- София Коппола
- Сьюзан Сарандон
- Сьюзан Сарандон
- Сэнди Пауэлл
- Тилан Блондо
- Тильда Суинтон
- Тильда Суинтон
- Тони Гаррн
- Тони Гаррн
- Ума Турман
- Ума Турман
- Ума Турман
- Ума Турман
- Фань Бинбин
- Фань Бинбин
- Фань Бинбин
- Фань Бинбин
- Фредерик Бель
- Хана Сугисаки
- Хана Сугисаки
- Хейли Род Болдуин
- Хейли Род Болдуин
- Шарлиз Терон
- Шарлотта Генсбур
- Шарлотта Генсбур
- Шарлотта Казираги
- Элизабет Мосс
- Элизабет Мосс
- Элизабет Мосс
- Элизабет Олсен
- Элизабет Олсен
- Элоди Буше
- Эль Фэннинг
- Эль Фэннинг
- Эль Фэннинг
- Эль Фэннинг
- Эль Фэннинг
- Эль Фэннинг
- Эль Фэннинг
- Эльза Хоск
- Эмбер Валлетта
- Эмелин Валад
- Эмили Ратайковски
- Эмили Ратайковски
- Эмма Томпсон
- Энди Макдауэлл
- Энди Макдауэлл
Самый авторитетный и масштабный кинофествиаль в этом году проходит уже в юбилейный 70 раз. Показы сезона оценивает высочайшее жюри, которое возглавил режиссер и продюсер Педро Альмодовар. Как обычно, кинособытия фестиваля щедро разбавлены светскими и благотворительными мероприятиями. Естественно, что многочисленные звезды, собравшиеся в Каннах, привезли с собой богатые гардеробы, чтобы каждый день и – главное! – вечер блистать под вспышками фотографов. Лучшие образы, которые знаменитости выбирали для выхода на красную ковровую дорожку, можно увидеть в зрелищных репортажах с места событий.
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