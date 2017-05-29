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Артем Кузелев

Лучшие выходы гостей Каннского кинофестиваля 2017

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  • 29 Мая 201711:40
Сюжеты: Каннский кинофестиваль

Изучаем звездные образы с красной ковровой дорожки главного кинособытия года.

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  • Звезды на Кинофестивале в Каннах :: Адриана Лима

Самый авторитетный и масштабный кинофествиаль в этом году проходит уже в юбилейный 70 раз. Показы сезона оценивает высочайшее жюри, которое возглавил режиссер и продюсер Педро Альмодовар. Как обычно, кинособытия фестиваля щедро разбавлены светскими и благотворительными мероприятиями. Естественно, что многочисленные звезды, собравшиеся в Каннах, привезли с собой богатые гардеробы, чтобы каждый день и – главное! – вечер блистать под вспышками фотографов. Лучшие образы, которые знаменитости выбирали для выхода на красную ковровую дорожку, можно увидеть в зрелищных репортажах с места событий.

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