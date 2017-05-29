Лучшие выходы гостей Каннского кинофестиваля 2017

Изучаем звездные образы с красной ковровой дорожки главного кинособытия года.

1 / 201 Звезды на Кинофестивале в Каннах :: Адриана Лима

Адриана Лима

Айшвария Рай

Айшвария Рай

Аманда Стил

Анна Кливленд

Антонио Бандерас и Николь Кимпел

Аня Рубик

Аня Рубик

Аня Рубик

Аня Рубик

Аня Тейлор-Джой

Арая Альберта Харгейт

Арая Альберта Харгейт

Аризона Мьюз

Аризона Мьюз

Барбара Мейер

Барбара Мейер

Барбара Палвин

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид

Вероника Хейлбрюннер

Винни Харлоу

Винни Харлоу

Виржини Ледуайен

Грета Гервиг

Гуань Сяо Тун

Даутцен Крус

Джанна Симоне

Джасмин Сандерс

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Джордан Данн

Джулианна Мур

Джулианна Мур

Джулианна Мур

Джулианна Мур

Диана Крюгер

Диана Крюгер

Дипика Падуконе

Донателла Версаче

Ева Герцигова

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Жанна Балибар

Жасмин Тукс

Жюльет Бинош

Жюльет Бинош

Жюльет Бинош

Жюльет Бинош

Изабели Фонтана

Изабели Фонтана

Изабель Гулар

Изабель Юппер

Изабель Юппер

Изабель Юппер

Изабель Юппер и Джессика Честейн

Изабель Юппер

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Кара Делевинь

Карина ЭнДжи

Катрин Денев и Изабель Юппер

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Кирстен Данст

Кирстен Данст

Клотильда Куро

Коко Роша

Кристен Стюарт

Кристин Скотт Томас

Кристин Скотт Томас

Кристина Базан

Лара Лието и Эдриен Броуди

Лара Лието и Эдриен Броуди

Лара Стоун

Леди Виктория Херви

Летиция Каста

Летиция Каста

Лили Дональдсон

Лили Коллинз

Лили Коллинз

Лили Коллинз

Лили-Роуз Депп

Лия Кебеде

Лотти Мосс

Лю Вэнь

Лю Вэнь

Лю Вэнь

Марион Котийяр

Марион Котийяр

Марион Котийяр

Марион Котийяр

Марион Котийяр

Марион Котийяр, Луи Гаррель и Шарлотта Генсбур

Марион Котийяр

Мария Боргес

Миучча Прада и Алехандро Иньярриту

Миша Бартон

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс и Джулианна Мур

Мишель Уильямс

Молли Симс

Молли Симс

Моника Белуччи

Моника Белуччи

Моника Белуччи

Мэри Джей Блайдж

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Наоми Харрис

Наташа Поли и Ева Кавалли

Наташа Поли

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман

Нилам Джилл, Даутцен Крус, Оливье Рустен и Лара Стоун

Ольга Куриленко

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Пас Вега

Петра Немцова

Петра Немцова

Петра Немцова

Рианна

Рианна

Рита Ора

Робин Райт

Робин Райт

Робин Райт

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сандрин Киберлен

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Свева Альвити

Синди Бруна

Сонам Капур

Соня Бен Аммар

София Коппола

Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон

Сэнди Пауэлл

Тилан Блондо

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Тони Гаррн

Тони Гаррн

Ума Турман

Ума Турман

Ума Турман

Ума Турман

Фань Бинбин

Фань Бинбин

Фань Бинбин

Фань Бинбин

Фредерик Бель

Хана Сугисаки

Хана Сугисаки

Хейли Род Болдуин

Хейли Род Болдуин

Шарлиз Терон

Шарлотта Генсбур

Шарлотта Генсбур

Шарлотта Казираги

Элизабет Мосс

Элизабет Мосс

Элизабет Мосс

Элизабет Олсен

Элизабет Олсен

Элоди Буше

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг

Эльза Хоск

Эмбер Валлетта

Эмелин Валад

Эмили Ратайковски

Эмили Ратайковски

Эмма Томпсон

Энди Макдауэлл

Энди Макдауэлл

Самый авторитетный и масштабный кинофествиаль в этом году проходит уже в юбилейный 70 раз. Показы сезона оценивает высочайшее жюри, которое возглавил режиссер и продюсер Педро Альмодовар. Как обычно, кинособытия фестиваля щедро разбавлены светскими и благотворительными мероприятиями. Естественно, что многочисленные звезды, собравшиеся в Каннах, привезли с собой богатые гардеробы, чтобы каждый день и – главное! – вечер блистать под вспышками фотографов. Лучшие образы, которые знаменитости выбирали для выхода на красную ковровую дорожку, можно увидеть в зрелищных репортажах с места событий.