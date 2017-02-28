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Артем Кузелев

Луэлла Бартли стала коллегой Рафа Симонса

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  • 28 Февраля 201711:02
Сюжеты: Calvin Klein

Британский дизайнер, ранее работавшая в Marc by Marc Jacobs, возглавила линию Calvin Klein Jeans.

На днях стало известно о новом кадровом назначении в модной индустрии. Креативным директором линейки Calvin Klein Jeans стала британка Луэлла Братли. Дизайнер займется созданием абсолютно всех джинсовых изделий марки, однако продолжит работу и над собственным лейблом Luella.

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