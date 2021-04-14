Луиз Троттер и Кристиан Лубутен возглавят жюри Фестиваля моды и фотографии в Йере

Организаторы Фестиваля моды и фотографии в Йере объявили даты проведения мероприятия в 2021 году. На этот раз событие состоится 15-17 октября в традиционной локации, на вилле Ноай.

Возглавят жюри конкурсной программы фестиваля креативный директор Lacoste Луиз Троттер (категория «Мода»), дизайнер обуви Кристиан Лубутен (категория «Аксессуары») и фотограф Доминик Иссерманн (категория «Фотография»). В каждой из категорий уже определены десять финалистов.

Основатель и генеральный директор фестиваля Жан-Пьер Блан отметил: «Мы остались очень довольны тем, как все прошло [в прошлом году]. Эти октябрьские даты всех устроили, и в нынешнем году мы решили повторить опыт, тем более что в январе, когда обычно открывается прием заявок от желающих участвовать в конкурсе, модные школы стояли закрытыми. Таким образом мы решили дать нашим молодым соискателям больше времени и возможность спокойно поработать над проектами».