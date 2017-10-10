Пятого октября в Центральном Доме Художника в Москве состоялась церемония открытия 1-го сезона Недели Детской Моды в Москве - Moscow Piccolo Fashion Week. Амбассадорами и ведущими церемонии открытия стали: певец, участник шоу «Голос-дети», самый юный участник шоу «Comedy Battle» на ТНТ – Кирилл Скрипник и потрясающая и обаятельная актриса Луиза-Габриэла Бровина.

Гостей сегодня встречали по особому, ведь большинство приходило вместе с детьми. Сначала всех встечали ходулисты от ГлавМосШоу и герои мультфильма «Троли». На площадке был создан целый мир, чтобы взрослые могли отдохнуть, пока дети играют. Огромная игровая зона «Lego Friends», анимация от агентства праздников «Vivaldino». Маленькие гости могли порисовать в зоне созданной из уникальной дизайнерской мебели для детей «I Like kids», попробовать прокатиться на электромобилях от «Farfello». Детям и взрослым можно было поваляться и отдохнуть в мягкой зоне от Super Puff.

Церемония началась с традиционного разрезания красной ленты. Главный редактор журнала PICCOLO, выступившего в роли организаторов Московской Детской Недели Моды, вместе с дочерью символично разрезали ленту и дали отсчет новому событию в мире детской моды.

Гостями церемонии открытия стали Олег Рой, Поля Полякова, певица Айя, Владимир Левкин Мария Ильюхина и многие другие.

Поля Полякова: «Безусловно это большое событие для нас всех и мы рады быть на этом празднике. Нам все очень нравиться!»

Айя: «Все очень здорово, очень ярко, очень красиво. Я думаю, что это очень классная идея!»

Владимир Левкин: «Очень классная идея. Детская мода имеет право на существование и ее должны показывать!»

Продолжилась церемония открытия выступлением воспитанниц танцевального центра «PROТАНЦЫ» Яны и Ани Петропольских, которые исполнили танцевальный номер в стиле contemprorary. Так же на церемонии открытия выступила группа «Dangerous Girl» со своим хитом «Знакомый взгляд»

Открылась неделя моды показом бренда «Stefania Pinaygina». Гости смогли увидеть, что будем модно следующим летом. Марка Stafania родилась на берегу Средиземного моря. Согретая ласковым солнцем маленькая Стефания унаследовала от своих русских родителей семейный бизнес и стала самой юной обладательницей именного бренда детской одежды. Гости показа смогли ненадолго вернуться в теплые дни, несмотря на погоду в Москве. Лето точно не будет серым! Вот что можно с уверенностью сказать, посмотрев показ. В рамках показа Stefania Pinyagina на Moscow Piccolo Fashion Week впервые вышла на подиум дочь Владимира Левкина – солиста золотого состава группы «На-На».

Продолжился день премьерным показом в России итальянского бренда «Sarabanda»! Теперь уже зрители могли посмотреть, что модно этой зимой. Как обновить гардероб своих детей на предстоящую зиму. Как сделать так, чтобы детям было тепло, комфортно и удобно! Вот уже более 40 лет этот итальянский бренд использует для создания своих коллекций только высококачественные и инновационные материалы, а так же отвечает на модные вызовы требовательной публики. В показе не обошлось без приятных сюрпризов для гостей. По подиуму прошли Энжел и Ника Жуковы, дети Сергея Жукова и Регины Бурд.

Официальным стилистом Moscow Piccolo Fashion Week выступила компания ESTEL. Официальный визажист проекта – Московский Клуб Визажистов FORUM и косметика PAESE.

Генеральный телевизионный партнер – телеканал RU.TV. Смотри музыку!

Информационные партнеры: Elle kids, Melon Rich, Счастливые родители, Beauty Mafia, Geometria, ESQUE, Dance.ru, Best kids Model, Designers from Russia и многие др.

Партнеры Moscow Piccolo Fashion Week – компании Gulliver, Pago, Orangina, Шишкин Лес, Super Puff, Танцевальный центр PROTANCY, DMC Music, KidSante