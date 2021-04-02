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Артем Кузелев

Лукас Портман запустил собственную марку кроссовок

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  • 02 Апреля 202111:41
Сюжеты: Наталья Водянова

Сын Натальи Водяновой, молодой манекенщик Лукас Портман анонсировал в Instagram запуск собственного бренда. Марка кроссовок получила название fashionbaby.xyz.

На данный момент на странице марки в Instagrame нет никакой информации, кроме описания: «Urban aesthetics with a rural inspiration». Однако в личном аккаунте Лукаса уже можно увидеть снимки, на которых первые модели в духе «городской эстетики и загородного вдохновения» примеряет его сестра Нева Портман. Ожидается, что в скором времени обувь будет доступна для покупки.

 
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