Лукас Портман запустил собственную марку кроссовок

Сын Натальи Водяновой, молодой манекенщик Лукас Портман анонсировал в Instagram запуск собственного бренда. Марка кроссовок получила название fashionbaby.xyz.

На данный момент на странице марки в Instagrame нет никакой информации, кроме описания: «Urban aesthetics with a rural inspiration». Однако в личном аккаунте Лукаса уже можно увидеть снимки, на которых первые модели в духе «городской эстетики и загородного вдохновения» примеряет его сестра Нева Портман. Ожидается, что в скором времени обувь будет доступна для покупки.