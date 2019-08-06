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Артем Кузелев

Лукбук: Бохо-шик в капсульной коллекции Mango

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  • 06 Августа 201921:10
Сюжеты: Mango

Популярный испанский бренд отмечает 50-летие фестиваля «Вудсток» специальной коллекцией.

В этом году легендарному фестивалю «Вудсток» исполняется 50 лет. В честь юбилея эпохального события планировалось повторить то, что случилось в Америке в 1969 году, однако организаторы отказались от рискованной идеи. Это, впрочем, не помешало испанской марке Mango выпустить капсулу в честь фестиваля, в которую вошли платья, мини-шорты, брюки-клеш, комбинезоны, футболки и эффектные сабо все духе бохо-шика.

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