Лукбук дебютной коллекции Алексы Чанг

Британская икона стиля наконец-то представила публике свою первую коллекцию женской одежды на каждый день.

1 / 38 Дебютная коллекция Алексы Чанг











































































На днях в Датской церкви Святой Катарины в лондонском Риджентс-парке состоялся показ дебютной коллекции Алексы Чанг. Британская икона стиля совсем недавно запустила собственный бренд, но по мнению многих критиков, ее начинание обещает стать вполне успешным. По признанию Алексы, первая коллекция вдохновлена ее собственным стилем и включает повседневную одежду, обувь и аксессуары. В данный момент предметы из коллекции можно приобрести в некоторых люксовых магазинах Европы и США, а также на официальном сайте Чанг.