Лукбук коллекции IVANOVA осень-зима 2017-18 «Барышня/хулиган»

Не каждый умеет петь,

Не каждому дано яблоком

Падать к чужим ногам.

Сие есть самая великая исповедь,

Которой исповедуется хулиган.

(С. Есенин )

Логической нитью, связывающей образы лукбука коллекции IVANOVA–осень/зима 2017/2018 «Барышня/хулиган» стало место съемки – Центральный Дом Журналиста, одно из знаковых мест Москвы, имеющее свою вековую историю…

«На мой взгляд, этот особняк на Никитском Бульваре 8 обладает своей, ни с чем не сравнимой аурой. Именно здесь на следующий день своей свадьбы танцевал на балу Александр Сергеевич Пушкин, любил играть на бильярде Маяковский, пел частушки Сергей Есенин, читал свои пьесы Луначарский, выступали со своими стихами Александр Блок, Валерий Брюсов и многие другие поэты и писатели. Именно эта эстетика творчества, свободного выражения и расслабленного шика мне кажется настоящим трендом любой эпохи. Создавая одежду, я всегда веду внутренний диалог с тем, кто в дальнейшем будет ее носить. А атмосфера этого места становится некоей отправной точкой между прошлым и нашим настоящим – возможно, отсюда что-то ушло, но в тоже время, навсегда остались те самые разговоры о Душе, и самое главное – естественность и ощущение внутренней свободы, то чувство, которое я несомненно стараюсь передать в своей каждой коллекции.» - говорит Юлия Иванова.

Масштаб и уровень творческой жизни, всегда протекавшей в стенах Домжура, олицетворяет незыблемость основ российского общества – особняк на Никитском бульваре претерпел пожар, сумел выжить и развиваться в трудные годы политических и экономических преобразований страны и, несомненно, за это так любим журналистами, писателями, режиссерами, актерами, музыкантами и дипломатами.

Эстетика коллекции IVANOVA «Барышня/хулиган», создающая ощущение единого образа современной женщины - одновременно сильной и слабой, жесткой и нежной, обладающей умением соединить интуицию, мысль и чувство, способностью умело договариваться со своими внутренними Барышней и Хулиганом, и тем самым побеждать время и обстоятельства - органично соединилась с атмосферой исторического особняка.

Равно как каждый угол и камень этого места, каждый образ коллекции рассказывает свою историю – дизайнер подчеркивает природную женственность формой и фактурой, используя ручную вышивку и отделку, либо при помощи этого же набора инструментов придает образам раскрепощенности, дерзости и резкости, при этом сохраняя в обоих случаях практичность и универсальность предметов гардероба в приложении к любой жизненной ситуации. Героиня коллекции словно кошка - непокорная и необузданная по своей природе, следующая собственным желаниям и одновременно чуткая, нежная, уютная и уязвимая. Только она умеет действовать интуитивным, мягким путем, выжидая паузу и «попутный» ветер, умело договаривается с пространством.

Мы постарались уйти от стереотипов и предоставить возможность каждому образу коллекции рассказать свою историю. Мы пробежались по московским крышам, сыграли партию в бильярд и посмотрели первые советские графити (спасибо КукРыНиксам!). А еще читали газеты, декламировали стихи и прозу, дегустировали вино и обсуждали фильмы…. Возможно, не все кадры вошли в lookbook, но прекрасное настроение и сопровождающая нас аура места считываются на каждой фотографии.

Модели Marusya, Irina

Z'S MODELS AGENCY

Фотограф Игорь Стражин

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