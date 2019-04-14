Лукбук коллекции SS19 бренда LN Family

Индивидуальность, женственность, идеальная посадка и внимание к деталям – главные принципы бренда LN Family.

Коллекцию весна-лето 2019 отличают тщательно проработанные цветовые и силуэтные акценты: цветочный принты, высокая талия, объемные юбки-макси и яркие брючные костюмы.

Центральной темой для авторских принтов выбран флористический рисунок. Россыпи небольших соцветий или одиночные цветы украшают легкие летящие платья из невесомого шифона и юбки из плотного шелка. Впервые в паттерны вписан логотип. Основные принципы бренда ретранслируются через детали в форме сердца и принта family на базовых футболках и аксессуарах. Классические жакеты сочетаются с короткими платьями облегающего силуэта, юбкой-карандаш миди или прямыми брюками. Коллекция включает кашемировые пальто и удлиненные жилеты, плащи и трикотажные платья.

Насыщенные цвета, бирюза и лимонный желтый сменяются спокойными – бежевым и коричневым. Мерцающий серый и изумрудный зеленый расставляет благородные акценты, а традиционные белый и черный придают образам целостность и законченность.

Бренд LN Family – это творческий союз дизайнеров Ларисы Сафутдиновой и Натальи Никифоровой. Его история началась с желания двух выпускниц Лаборатории моды Вячеслава Зайцева создать свой модный проект. Название LN Family происходит от первых букв имен дизайнеров, которые благодаря похожим взглядам на моду создали family, объединяющую двух подруг с клиентами марки. Первая совместная коллекция появилась в 2013 году, и с тех пор бренд быстро развивается. LN Family представлен на сайте марки, во флагманском бутике на Пушечной, в брендовых магазинах в ТЦ Океания, ТЦ Метрополис, ТЦ Авиапарк, ТЦ Мега Теплый стан. Каждый сезон бренд представляет две основные коллекции весна-лето и осень-зима, капсульные коллекции к выпускному балу и рождеству. Среди поклонников марки LN Family Алсу, Ксения Собчак, Наташа Османн, Ирина Дубцова, Ханна, Рита Дакота и другие.