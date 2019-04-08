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Артем Кузелев

Лукбук коллекции Supreme x Jean Paul Gaultier

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  • 08 Апреля 201923:56
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier, Supreme

Коллаборация опубликовала фотографии всех образов из совместной коллекции.

Коллаборация Жана-Поля Готье и стритстайл-марки Supreme опубликовала полный лукбук совместной коллекции. В капсулу вошли яркие шубы из искусственного материала, футболки, худи, спортивные штаны, куртки и брюки с антирасистскими принтами, бомберы, рюкзаки, солнцезащитные очки, кеды и даже… духи. Все модели выполнены в духе унисекс и подойдут как парням, так и девушкам. В продажу вещи поступят 11 апреля.

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