Лукбук коллекции Supreme x Jean Paul Gaultier

Коллаборация опубликовала фотографии всех образов из совместной коллекции.

Коллаборация Жана-Поля Готье и стритстайл-марки Supreme опубликовала полный лукбук совместной коллекции. В капсулу вошли яркие шубы из искусственного материала, футболки, худи, спортивные штаны, куртки и брюки с антирасистскими принтами, бомберы, рюкзаки, солнцезащитные очки, кеды и даже… духи. Все модели выполнены в духе унисекс и подойдут как парням, так и девушкам. В продажу вещи поступят 11 апреля.