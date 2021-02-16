Лукбук: Коллекция Balmain. Pre-Fall, 2021

Парижский дом моды представил лукбук межсезонной коллекции этого года. На этот раз Оливье Рустен использует мягкие кремовые оттенки розового и голубого, структурируя коллекцию при помощи черной классикой.

По всей видимости, дизайнеру было очень тяжело переживать жесткие ограничения, во время которых он работал над этой коллекцией. По крайней мере это может объяснить его неожиданную тягу к теннису, которым он явно вдохновлялся. Рустен, действительно, тоскует по спорту и другими человеческим радостям, в которых был ограничен из-за пандемии.

«Это коллекция для утра и вечера и это коллекция, посвященная заботе о себе. Но когда я говорю «забота о себе», я имею в виду выходить за пределы дома и заниматься тем, что вам нравится. Мы все заботились о себе, оставаясь в своих домах, оставаясь в пижамах, халатах, толстовках. Но, может быть, давайте подумаем об идее выйти на улицу, увидеть людей, которых мы не видели в течение нескольких месяцев, и получить удовольствие от того, что видели мы и что видели нас», – рассуждает дизайнер, рассказывая о коллекции.